Erleichterung nach den Amazon-Zahlen

Insgesamt fällt das Fazit bislang aber eher positiv aus. Besonders Firmen mit einer guten Marktstellung konnten positiv überraschen, was natürlich auch an der zuletzt deutlich zurückgeschraubten Erwartungshaltung lag.

Amazon ist dafür ein gutes Beispiel. Zwar meldete der US-Online-Händler für das zweite Quartal 2022 einen Nettoverlust von zwei Milliarden US-Dollar oder 20 Cent je Aktie. Beim Umsatz schnitt der Konzern dank der weiter wachsenden Cloud-Sparte aber besser ab als Analysten das im Vorfeld prognostiziert hatten. Zudem konnte auch die eigene Unternehmensprognose beim operativen Gewinn dank gesunkener Kosten übertroffen werden. Obwohl die auch wegen der hohen Inflation anhaltende Schwäche im Einzelhandel im laufenden Quartal wieder sichtbar werden dürfte, kam der Ausblick von Amazon bei Anlegern ebenfalls gut an. Und so schoss die Aktie am Folgetag um 10 Prozent nach oben und konnte die Kursgewinne gestern sogar noch weiter ausbauen.

Gewinnmitnahmen trotz Zuversicht

Nicht ganz unerwartet war Amazon daher in den vergangenen sieben Tagen mit 363 Trades eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com. Bei nur 167 Käufen (46 Prozent) wird aber deutlich, dass doch einige Trader die steigenden Kurse für Gewinnmitnahmen genutzt haben. Dazu zählt zum Beispiel Thomas Häussler ( BestOfInvest), der unmittelbar nach den Zahlen folgenden Kommentar postete: „Noch nie hatte ich eine Aktie im Portfolio so hoch gewichtet, wie es bei Amazon in den vergangenen Wochen der Fall war. Mit viel Zuversicht blickte ich auf die gestrigen Zahlen – zu Recht. Gerade im Branchenvergleich ist und bleibt Amazon ein ‚Monster‘. Ich halte Bewertungsniveaus um 150 Dollar für kurzfristig greifbar. Dennoch nehme ich sukzessiv Gewinne mit. Eine Positionsgröße von ca. 10 Prozent soll angestrebt werden. Fällt die Unternehmensbewertung (der Aktienkurs) deutlich, so werde ich antizyklisch wieder zukaufen.“

Für sein wikifolio PremiumSelektion verkaufte er im Anschluss über die Hälfte der Aktien und generierte dabei im Schnitt knapp zweistellige Gewinne. Amazon ist mit einem Depotanteil von 11 Prozent dennoch nach wie vor die größte Position. Zudem kündigte der Vermögensverwalter gestern noch einmal an, dass er jeden etwas deutlicheren Rücksetzer wieder „antizyklisch zukaufen“ würde. Mit dem Ansatz, auf eine „übergeordnete Trendfolge“ der Aktien zu setzen, konnte Häussler bislang ein Kursplus von durchschnittlichen 11 Prozent pro Jahr erreichen.

PremiumSelektion BestOfInvest DE000LS9GAH7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +113,3 % seit 19.04.2015

+6,3 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 184.495,73 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 10,8 Prozent

Geduld und Vertrauen zahlen sich aus

Ebenfalls ganz vorne mit dabei ist die Amazon-Aktie in dem vor neun Jahren eröffneten wikifolio Technology Outperformance. Sebastian Götz ( GoetzPortfolios) setzt hier auf Technologiewerte mit überdurchschnittlichem Wachstum. Amazon ist mit knapp 12 Prozent die Nummer eins des Portfolios. Sein Buchgewinn bei der Aktie beläuft sich auf 94 Prozent. An einen Verkauf scheint der gerne langfristig investierte Trader derzeit nicht zu denken. Stattdessen freut er sich über die neuen Angebote für Prime-Mitglieder, die dem Unternehmen weitere Premium-Kunden und damit mehr Einnahmen bringen sollen. Die Performance des wikifolios beträgt aktuell insgesamt 491 Prozent. Bei einem maximalen Verlust von 35 Prozent macht das ein durchschnittliches Jahresplus von 22 Prozent. Das Vertrauen in seine Werte hat sich bislang also voll ausgezahlt.

Technology Outperformance GoetzPortfolios DE000LS9FQP8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +497,7 % seit 06.08.2013

-3,2 % 1 Jahr 0,95 × Risiko-Faktor

EUR 525.756,47 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +21,8 Prozent

