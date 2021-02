Dickes Kursplus nach der Wahl: Französische Banken im Fokus

Eine wirklich große Überraschung gab es beim ersten Wahlgang in Frankreich am Sonntag nicht. Dass die Rechtspopulistin Marine Le Pen rund ein Fünftel aller Wähler von sich überzeugen und damit in die Stichwahl am 7. Mai einziehen konnte, wird von vielen Beobachtern als bedenklich eingestuft. Trotzdem haben die Aktienmärkte auf die Ergebnisse extrem positiv reagiert. Die Chancen, dass Le Pen tatsächlich Präsidentin wird, sind aktuellen Umfragen zufolge relativ gering. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird stattdessen ihr Kontrahent Emmanuel Macron das Rennen machen. Und dessen Pro-Europa-Programm kommt an der Börse richtig gut an. Der französische Leitindex CAC 40 konnte zu Wochenbeginn bis zu 5 Prozent zulegen. Getrieben wurde das Kursbarometer vor allem von den Bankaktien, die noch deutlicher an Wert gewannen. Die Angst vor einen Zusammenbruch der Eurozone mit negativen Auswirkungen auf die Kapitalmärkte ist vorerst verschwunden, was den Banken spürbar gut tut. Bei wikifolio.com werden französische Aktien zwar längst nicht so rege gehandelt wie deutsche Titel. Der eine oder andere Trader hat aber ein paar Werte aus unserem Nachbarland im Portfolio, was sich gerade bei den Bankaktien durchaus gelohnt hat.

Die Geduld hat sich ausgezahlt

Erik Paul Jacoby („EPJTrader“) zum Beispiel hat bereits im Februar des vergangenen Jahres die Aktie der Société Générale in sein wikifolio „Fallen Angels - Turnaround-Chance nutzen” aufgenommen. Dabei stieg er fast zu den damaligen Tiefs ein und bewies damit ein gutes Timing. Zwar kam die Aktie nach dem anschließenden Anstieg noch einmal zurück, heute liegt die Position aber mit über 80 (!) Prozent im Plus. In seinem Portfolio investiert der seit 1999 an der Börse aktive Trader „schwerpunktmäßig in einstige Börsenstars, die meiner Meinung nach aufgrund von Managementfehlern oder der Finanzkrise tief gefallen sind und für die die Erwartungen wieder günstig sind“. Dabei orientiert er sich vor allem an den Kennzahlen der Fundamentanalyse. Das zurzeit aus 25 unterschiedlich stark gewichteten Einzelwerten bestehende wikifolio wurde bereits im Oktober 2012 eröffnet, während das wikifolio-Zertifikat seit April 2013 handelbar ist. Die Gesamtperformance beträgt zurzeit 80 bzw. 68 Prozent, der im Jahr 2015 erlittene maximale Drawdown brachte einen Kursrückgang von gut 35 Prozent mit sich. Auf Jahressicht liegt das wikifolio, das noch von keinem Investor entdeckt wurde, mit 16 Prozent im Plus.

Seit Juni 2016 fast verdoppelt

Ebenfalls noch keinen einzigen Euro an investiertem Kapital weist das wikifolio „Top Invests Europa ” von Philipp Schicker („philsch“) aus, obwohl dieser mehrjährige Erfahrung im Asset Management bei großen und mittelgroßen Kapitalanlagegesellschaften gesammelt hat und nach eigener Einschätzung über „gutes Branchenwissen und Marktüberblick durch Zugriff auf diverse Nachrichtendienstleister“ verfügt. Bei einem Fokus auf Aktien aus dem Euro-Währungsraum wurde gleich zum Start im Mai 2013 die Aktie der BNP Paribas gekauft, was ihm bis heute einen Buchgewinn von 57 Prozent (zuzüglich mehrerer Dividendenzahlungen) beschert hat. Dabei lag er mit der Aktie der französischen Großbank nach zwischenzeitlichen Teilgewinnmitnahmen Mitte des vergangenen Jahres sogar noch im Minus. Im Anschluss konnte sich der Titel aber fast verdoppeln. Zu Wochenbeginn markierte die BNP Paribas den höchsten Stand seit Herbst 2008. In dem breit gestreuten Portfolio des Traders ist der Wert mit gut 5 Prozent gewichtet. Das wikifolio selbst weist bei einem Maximalverlust von 21 Prozent aktuell eine Performance von 60 Prozent aus. Ein Plus von 43 Prozent steht für das im Sommer 2013 emittierte wikifolio-Zertifikat geschrieben.

15 Aktien mit den meisten Trades (17.04-24.04.2017)

# Name ISIN All Buys Sells 1 Carrefour FR0000120172 29 20 9 2 Danone FR0000120644 24 18 6 3 Total FR0000120271 21 16 5 4 LVHM FR0000121014 18 11 7 5 Sanofi FR0000120578 18 11 7 6 Axa FR0000120628 15 7 8 7 FR Telecom FR0000133308 15 13 2 8 Vinci FR0000125486 15 6 9 9 Air Liquide FR0000120073 14 8 6 10 Société Générale FR0000130809 11 6 5 11 Veolia FR0000124141 11 4 7 12 Renault FR0000131906 11 7 4 13 BNP FR0000131104 10 5 5 14 Parrot FR0004038263 9 9 0 15 Publicis FR0000130577 9 6 3

Basis: alle investierbaren wikifolios

