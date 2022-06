10 Top Aktien, die jetzt deutlich günstiger zu haben sind

Warum aktuell vielleicht ein guter Zeitpunkt sein könnte, um in den Aktienmarkt einzusteigen oder vorsichtig nachzukaufen? Zunächst ist die Stimmung derart schlecht, dass sie eigentlich nicht mehr sehr viel schlechter werden kann: Der Fear & Greed Index von CNN Business steht bereits auf extremer Angst. Und Aktien kaufen sich historisch gesehen auf langfristige Sicht nun mal erfolgreicher an einem möglichen Stimmungstief, während Höchstkurse und euphorische Stimmung tendenziell eher Warnsignale sein sollten.

Viel Cash auf der Seitenlinie

Darüber hinaus halten Investoren aktuell so viel Barmittel wie schon lange nicht mehr. Die Bank of America befragt dazu monatlich 300 Fondsmanager weltweit – im Mai lag die Cash-Quote demnach im Schnitt bei 6,1 Prozent. Das ist der höchste Stand seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Die wikifolio Trader haben ihre Musterdepots im Laufe der letzten Monate ebenfalls angepasst: Anfang des Jahres waren 11,7 Prozent des in wikifolio-Zertifikate investierten Kapitals in Cash angelegt, aktuell liegt die Cash-Quote bei deutlich höheren 16,3 Prozent.

Das ist Cash, das angesichts hoher Inflationsraten vermutlich eher früher als später wieder investiert werden will. Nun sollte man als Privatanleger natürlich nicht alles gleich auf eine Karte setzen. Vorsichtig in den Markt einsteigen, ist die Devise. Denn niemand kann sagen, ob der Tiefpunkt bei den Aktienkursen bereits erreicht ist.

10 Aktien, die die Community jetzt kauft

Klar ist nur, dass viele Aktien mittlerweile so günstig zu haben sind, wie schon lange nicht mehr. Und dort schlagen auch die wikifolio Trader zu. Die folgende Tabelle zeigt 10 der meistgehandelten Aktien der letzten 30 Tage, die die Community überwiegend gekauft hat und die vor dem Hintergrund solider oder sogar herausragender Umsatz- und Gewinnaussichten aktuell deutlich günstiger bewertet sind als vor ihrem Kursverfall (Daten per 14.06.2022). Die Tabelle zeigt außerdem das Umsatz- bzw. Gewinnwachstum des letzten verfügbaren Quartals im Vergleich zum entsprechendem Vierteljahr des Vorjahres (gibt es zur Gewinnänderung keine Angabe wurde ein Verlust ausgewiesen).

Ein Tech-Gigant im Sinkflug

Einer der in den letzten 30 Tagen stark nachgefragten Werte ist Amazon . Die Aktie des US-Tech-Giganten ist seit Jahresanfang um mehr als 33 Prozent eingebrochen. Das Unternehmen musste im ersten Quartal einen Verlust ausweisen, der vor allem auf die Abschreibung der Rivian-Anteile zurückzuführen war. Zwar schwächelt der Online-Handel angesichts hoher Inflationsraten und unsicherer Wirtschaftsaussichten, die Aussichten für Amazons Cash Cow AWS dürften aber weiterhin herausragend sein – und: Die Bewertung der Aktie ist zurückgekommen. Der Unternehmenswert entspricht dem 2,4fachen des Umsatzes.

Die wikifolio Trader scheinen die Gelegenheit jedenfalls zu nutzen: In 129 wikifolios wurde das Papier in den letzten 30 Tagen erstmals gekauft oder aufgestockt, während die Position in nur 58 wikifolios verkleinert oder abverkauft wurde. Damit ergibt sich ein Kaufüberhang von 69 Prozent. Gekauft hat zum Beispiel Top Trader Yves Lienhard für sein wikifolio World's Best Brands .

Deutsche Blue Chips sind gefragt

Aber nicht nur US-Tech tut sich gemessen an Bewertung und Community-Sentiment hervor: Die Trader blicken aktuell verstärkt auf deutsche Blue Chips. Der Immobilienkonzern Vonovia sieht nach einem Kursverfall von 36 Prozent und einer starken Umsatz- und Gewinnentwicklung attraktiv aus, genau wie etwa der Chemie-Konzern BASF oder auch Adidas , wobei der Sportartikelhersteller zuletzt mit Problemen in China zu kämpfen hatten, die unter anderem auf den dortigen Corona-Lockdown zurückzuführen waren.

Spannend könnte auch die Zukunft von RWE werden. Der Versorger vollzieht einen radikalen Wandel – von Kohle und Atomenergie hin zu Wind- und Solarkraft. Außerdem hilft RWE aktuell dabei, die Energieabhängigkeit von Russland mithilfe von Flüssiggas zu reduzieren. Die Aktie ist seit Jahresanfang daher auch um sieben Prozent gestiegen. Der letzte Quartalsbericht überzeugte: Umsatz und Gewinn wuchsen deutlich um 68 bzw. 142 Prozent.

Ein Blick auf die Daten ist das eine, konkrete Trader-Expertise das andere. Wir wollen es, wie immer, genauer wissen und haben 3 wikifolio Trader nach ihren Top Qualitätsaktien, die jetzt günstig sind, gefragt. Reinklicken und mehr erfahren!

Nicht nur Tech: 7 Top Buys von 3 wikifolio Tradern