Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Verhalten letzte Woche bei Meyer Burger. Der Schweizer Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen erfreute Investoren mit einer internen Meldung. Trader Lennart Marxen ( Moneyboxer) fasst zusammen: „Meyer Burger sichert sich 185 Millionen Euro Fremdfinanzierung für den weiteren Kapazitätsausbau der Zell- und Modulproduktion ab 2022.“ In Marxens wikifolio Smart Selection – Green ist die Meyer-Burger-Aktie derzeit mit rund vier Prozent gewichtet.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader Aktien kaufen, die an Wert verlieren. So geschehen letzte Woche beim österreichischen Automobilzulieferer Polytec. Die Aktie verlor auf Wochensicht rund 6 Prozent an Wert und die Trader griffen zu. Obwohl das Wertpapier seit Ende 2020 stark an Wert gewinnt, scheinen viele Investoren noch auf weitere Kursgewinne zu setzen. Sie rechnen mit diesen, weil die Aktie in den Vorjahren – bedingt durch die Krise der Automobilindustrie und den Corona-Crash – massiv an Wert verloren hat.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben wikifolio-Trader vergangene Woche bei Azincourt Energy. Nach dem Verkauf können sie nun vermutlich besser schlafen, denn der Kursverlauf der Aktie des kanadischen Energie-Unternehmens mit Schwerpunkt Uran-Abbau gleicht einer Achterbahnfahrt. Zum Jahresanfang 2021 hat sich der Preis des Wertpapiers von 0,02 auf 0,115 Cent in zwei Wochen mehr als verfünffacht, um nun bis zum Sommer wieder rund 50 Prozent zu verlieren.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen – das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Ereilt hat dieses Schicksal vergangene Woche die Aktie des Bergbauriesen Barrick Gold. Trader trennen sich von der Aktie, weil die amerikanische Notenbank FED für die Zukunft leicht steigende Zinsen ankündigt. Anleger rechnen darum damit, dass Zinsanlagen zukünftig wieder an Attraktivität gewinnen und dementsprechend weniger Geld in Gold investiert wird, was sich negativ auf dessen Preis und infolgedessen auch negativ auf die Geschäftsentwicklung von Barrick Gold auswirkt. Die Leitzinsens sollen zwar erst 2023 angehoben werden, der stets zukunftsorientierte Markt reagiert jedoch schon heute.