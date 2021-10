Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei der Tesla-Aktie. Eine mögliche Erklärung für den momentanen Run auf das Wertpapier kennt Alexander Prier ( GutVerdienen): „Der Bitcoin-Kurs ist aktuell wieder auf dem Weg nach oben. Einer der großen Profiteure dieser Entwicklung ist der Elektroautohersteller Tesla. Anfang des Jahres hat er ein 1,5-Milliarden-USD-Investment in Bitcoin getätigt. Obwohl es in der Folge zu einigen Turbulenzen durch Tweets des Firmenchefs Elon Musk gekommen ist, stieg der Wert dieser Investition mittlerweile um eine Milliarde US-Dollar.“ In Priers wikifolio NEÖ Green Sustainable AB ist die Tesla-Aktie derzeit mit 2,8 Prozent gewichtet.

NEÖ Green Sustainable AB GutVerdienen DE000LS9CLT8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +108,3 % seit 26.03.2014

+42,5 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 35.637,59 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +10,0 %

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. Wie bereits in der Vorwoche, führt Teamviewer die Liste in dieser Kategorie an. Die Situation ist die gleiche geblieben: unerwartet schwache Zahlen führten zu einem Kursrutsch. Geht es nach vielen Tradern, fiel dieser zu groß aus. Sie witterten eine Kaufgelegenheit. So sah das letzte Woche auch Thomas Hartmann ( HartmannKapital): „Die Aktie von Teamviewer kommt weiter unter die Räder. Technisch gesehen ist eine Aufwärtskorrektur überfällig. Spekulativ mit engem Stopp kann man hier einen Einstieg wagen.“ In seinem wikifolio Hartmann Kapital Aktienwerte ist die Teamviewer-Aktie derzeit mit 13,5 Prozent gewichtet.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche bei der Aktie des britischen Wasserstoff-Unternehmens ITM Power beobachten. Wasserstoff-Werte feiern gerade ein kleines Comeback. Die gestiegenen Kurse möchte ITM Power nun für eine Kapitalerhöhung nutzen. Bei vielen Tradern scheint das nicht gut anzukommen. Sie trennten sich darum von der Aktie und strichen Gewinne ein.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Ereilt hat dieses Schicksal letzte Woche Hypoport. Die Aktie der deutschen Muttergesellschaft eines Netzwerks von Technologieunternehmen verliert seit Anfang Oktober deutlich an Wert. Ein Minus auf Wochensicht von 4,5 Prozent sowie ein Monatsverlust von 18,5 Prozent stehen zu Buche.

