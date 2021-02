Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. So geschehen letzte Woche bei dem Wertpapier des deutschen Stahl- und Metallhändlers Klöckner. Den Grund für die Kursgewinne kennt Trader Christoph Klar ( SystematiCK), der die Aktie aktuell mit 10,7 Prozent in seinem wikifolio Trendfollowing Deutschland gewichtet hat: „Verantwortlich für den starken Anstieg in einem sonst schwachen Gesamtmarktumfeld war die Meldung einer Prognoseerhöhung im operativen Ergebnis des ersten Quartals.“ Und was für eine Prognoseerhöhung das war. Klöckner rechnet für das Q1 2021 mit einem Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) von 110 – 130 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2020 waren es noch 21 Millionen Euro.

Trendfollowing Deutschland SystematiCK DE000LS9K4K3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +97,6 % seit 08.01.2017

+43,2 % 1 Jahr 0,84 × Risiko-Faktor

EUR 867.431,15 investiertes Kapital

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. Auf eben diesen Kurswechsel setzte die Community letzte Woche bei Qualys. Das Wertpapier des US-amerikanische Anbieters von Cloud-Sicherheitslösungen verlor auf Wochensicht rund 17 Prozent. Grund dafür dürften schwache Quartalszahlen sein. Viele Trader scheinen hier jedoch an die langfristigen Aussichten des Unternehmens zu glauben und kauften zu.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben die wikifolio-Trader in der vergangenen Woche allen voran bei Grenke. Mit den realisierten Gewinnen belohnte sich die Verkäufer der Aktie für ihre Nervenstärke. Denn die letzte Handelswoche startet mehr als nur turbulent für das Wertpapier des deutschen Finanzdienstleisters. Nach dem unerwarteten Abgang eines Vorstandsmitglieds wegen Unstimmigkeiten bei der Compliance-Organisation, schoss das Wertpapier vergangen Montag in die Tiefe und verlor über 30 Prozent an Wert. Im Laufe der Woche erholte sich die Aktie dann wieder kräftig und mutige Trader freuten sich über Gewinne.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen – das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Letzte Woche ließ sich dieses Handelsmotiv bei dem norwegischen Wasserstoffunternehmen Nel Asa beobachten. Nach der sensationellen Performance im vergangenen Jahr (+162,8 Prozent auf Jahressicht) bewegt sich die Aktie seit dem Jahreswechsel seitwärts. Diese Situation schien in der vergangenen Woche nun viele Trader dazu bewogen zu haben, sich von der Aktie zu trennen oder ihre Position zu reduzieren. Auf Wochensicht verlor das Wertpapier 5,7 Prozent.