Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei der Lufthansa. Trader Richard Dobetsberger ( Ritschy) weiß, warum: „Die Deutsche Lufthansa AG hat bekannt gegeben, dass sie erfolgreich eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 1,6 Milliarden Euro begeben hat. Damit konnte man sich weiter Luft verschaffen.“ Für Dobetsberger, der die Lufthansa-Aktie mit rund 12,5 Prozent in seinem wikifolio Umbrella gewichtet hat, gibt es darüber hinaus noch einen weiteren Grund, um auf die Aktie zu setzen: „Mit den Lichtblicken der erfolgreichen Impfkampagnen in Israel, aber auch Großbritannien, könnte die Reisetätigkeit wieder zunehmen.“

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.350,2 % seit 16.09.2012

-0,5 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 19.682.578,02 investiertes Kapital Wert seit Beginn mehr als verzehnfacht!

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Palantir. Die Aktie des US-Datenspezialisten verlor auf Wochensicht rund 12 Prozent. Für viele Trader kein Grund zur Sorge. Sie kauften das Papier kräftig nach. Unter ihnen Maximilian Rahn ( AktienMax), der Palantir nun mit rund 14,5 Prozent in seinem wikifolio Bambus Ultra gewichtet hat. Rahn hofft nicht auf kurzfristige Gewinne, er glaubt an die Zukunft des Unternehmens: „Ich persönlich denke nicht von Quartal zu Quartal, sondern langfristig. Der Grund für die Aufstockung war der meiner Analyse nach starke Geschäftsbericht zum 4. Quartal 2020. Palantir legt mit den aktuellen Investitionen das richtige Fundament, um zum unverzichtbaren Betriebssystem vieler großer und weltbekannter Organisationen zu werden.“

Die Kursverluste der letzten Tage erklärt sich Rahn wie folgt: „Aus meiner Sicht befindet sich Palantir in Sachen Unternehmensentwicklung auf einem sehr positiven Weg. Andere Marktteilnehmer hatten wohl noch bessere Quartalszahlen sowie eine Anhebung der Jahresprognose für 2021 erwartet. Deswegen ist die Aktie vermutlich gefallen.“ Ein weiterer Grund für die Kursverluste ist das Ende der Lock-up-Periode bei der Palantir-Aktie. Altaktionäre können seit zwei Wochen erstmals Anteile abstoßen. Wie nun bekannt wurde, haben davon auch Top-Manager des Unternehmens Gebrauch gemacht. Das sorgt für Verunsicherung.

Bambus Ultra AktienMax DE000LS9NWK1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +118,7 % seit 31.12.2018

-32,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 83.978,88 investiertes Kapital

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben die wikifolio-Trader vergangene Woche allen voran bei der Gamestop-Aktie. Ein Wochenplus von rund 120 Prozent zeigt, dass es mit dem Hype rund um den Videospielehändler noch nicht vorbei ist. Eine Achterbahnfahrt, die einige wikifolio-Trader seit letzter Woche deutlich entspannter verfolgen. Sie nutzten die Kursgewinne, um ihre Gamestop-Beteiligung zu reduzieren oder gänzlich aufzulösen und schlafen seitdem vermutlich deutlich besser.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen – das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Am stärksten zeigte sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei der Alibaba -Aktie. Mögliche Gründe für die Kursverluste des chinesischen Onlinehändlers lassen sich derzeit viele finden. Da wäre etwa der geplatzte Börsengang des Tochterunternehmens Ant-Group, das zwischenzeitliche mysteriöse Verschwinden des Unternehmensgründers Jack Ma sowie der zuletzt bekannt gewordene Verkauf sämtlicher Alibaba-Anteile der Gates-Stiftung.