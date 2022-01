Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei LPKF Laser. Nach einer langen Durststrecke beschenkte das deutsche Technologieunternehmen seine Anleger schon einen Tag vor Weihnachten. Das Management gab am 23.12 bekannt, dass es eine Entwicklungsvereinbarung für eine Glasbearbeitungstechnologie mit einem der weltweit größten Displayunternehmen abgeschlossen wurde. Seitdem steigt die Aktie und erfreut sich bei wikifolio-Tradern größter Beliebtheit. Beschenkt wurde unter anderem Trader Thomas Kernke ( Investmentjunky). Er kommentierte: „Wir hielten, trotz eines erheblichen Kursverfalls, im Jahr 2021 an unserer Beteiligung an LPKF Laser fest. Hier werden wir nun für unsere Geduld mit einer tollen Entwicklung belohnt.“ In seinem wikifolio Wachstum Gewinn Zukunft ist die Aktie derzeit mit 3,4 Prozent gewichtet.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim deutschen Nebenwert IBU-tec. Der Produzent von Industriematerialien sorgte zuletzt mit dem Produktionsstart seines eigenen Batteriematerials für Freude bei den Anlegern. Kurz vor Weihnachten traf dann die erste produktionsrelevante Bestellung ein. Viele Wikifolio-Trader scheinen vom Unternehmen überzeugt und griffen beim letztwöchigen „Dip“ gerne zu.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche bei Kogan.com beobachten. Kogan.com ist die seit 2016 börsenotierte Muttergesellschaft einer ganzen Reihe von australischen Einzelhandels- und Dienstleistungsunternehmen mit einem jährlichen Umsatz von zuletzt 438,7 Millionen Australischen Dollar.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche Ballard Power. Der kanadische Hersteller von Wasserstoff-Brennstoffzellen blickt auf ein enttäuschendes Börsenjahr zurück. Rund 39 Prozent verlor die Aktie 2021 an Wert. Viele wikifolio-Trader scheinen dem Wertpapier auch im neuen Jahr keinen Kurswechsel zuzutrauen und stoßen die Aktie ab.

Noch mehr Wissensvorsprung gefällig? Die aktuellsten Insights der wikifolio-Community sind ab sofort direkt im Trading Desk der Börse Stuttgart verfügbar. Hier klicken!