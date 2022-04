Die heißesten Aktien der letzten Woche

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Compleo Charging Solutions. Die Aktie des in Europa tätigen Herstellers von Ladestationen für E-Autos verzeichnet auf Monatssicht ein Plus von rund 26 Prozent. Die Gewinne erzielt das Wertpapier auf sehr niedrigem Niveau, da sie die letzten eineinhalb Jahren fast ununterbrochener Kursverluste erlitt. Viele Trader scheinen an eine weitere Erholung zu glauben und investierten darum letzte Woche in die Compleo-Aktie.

Den „Dip“ gekauft hat unter anderem Christian Jagd ( Portfoliomatrix) In seinem wikifolio Intelligent Matrix Trend ist die Compleo-Aktie derzeit mit 1,2 Prozent gewichtet.