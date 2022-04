Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim deutschen Biokraftstoffproduzenten Verbio. Den Grund für den Run auf die Aktie kennt Thomas Kernke ( Investmentjunky): „Verbio legt in den letzten Tagen wieder deutlich zu. Dies ist nicht verwunderlich, da die hohen Ölpreise auch bei den Biokraftstoffen für eine Sonderkonjunktur sorgen. Unser früher Einstiegsgrund lag aber vor allem am Potenzial für die Herstellung von Biomethan. Dieses Szenario scheint nun, beschleunigt durch den Ukraine-Krieg, aufzugehen.“ In Kernkes wikifolio Wachstum Gewinne Zukunft ist die Verbio-Aktie derzeit mit 11,6 Prozent Gewichtung die größte Portfolioposition.

Wachstum Gewinne Zukunft Investmentjunky DE000LS9SAX9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +64,7 % seit 27.06.2019

-21,9 % 1 Jahr 0,93 × Risiko-Faktor

EUR 22.551,11 investiertes Kapital

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim Photovoltaikunternehmen SolarEdge Technologies. Das Wertpapier des Unternehmens erfreut sich - nach Kursverlusten zu Beginn des Jahres – derzeit wegen dem durch den Ukraine-Krieg ausgelösten gesteigerten Interesse an alternativen Energien großer Beliebtheit.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich bei Europas größtem Gebrauchtwagenhändler Auto1 Group beobachten. Das Unternehmen erholte sich in der letzten Woche von Kursverlusten, welche sich als Reaktion auf einen schwachen Unternehmensausblick für das laufende Geschäftsjahr ergaben. Viele wikifolio-Trader, die zuvor auf diese Erholung spekuliert hatten, nutzten die letztwöchige Erholung, um Gewinne mitzunehmen.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche den Halbleiterhersteller Infineon. Ein möglicher Grund für Kursverluste und Verkäufe könnten Unsicherheiten rund um den Ukraine-Krieg sein. Infineon-Chef Reinhard Ploss warnte zuletzt vor der starken Abhängigkeit seines Unternehmens von ukrainischen Neongas-Lieferungen.