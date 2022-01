Die heißesten Aktien der letzten Woche

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei der Aktie der Peer-to-Peer-Kreditplattform und Neobank LendingClub. Fan des US-Finanzunternehmens ist unter anderem Top-Trader Stefan Waldhauser ( stwBoerse). Auf seinem Blog schreibt er zu LeningClub: „Ich denke, dass LendingClub in der neuen Aufstellung wie kaum ein anderer Player nun alle Möglichkeiten hat, die Vorteile eines FinTechs mit den Vorteilen eines etablierten Bankinstituts zu kombinieren. Damit sollte das Unternehmen eine sehr gute Chance haben, den Turnaround zu schaffen und ab 2022 in eine Phase des nachhaltig profitablen Wachstums einzutreten.“ In Waldhausers wikifolio High-Tech Stock Picking ist die Aktie derzeit mit 7,5 Prozent gewichtet.