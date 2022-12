Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Angst etwas zu verpassen hatten wikifolio Trader letzte Woche bei Biontech. Für gute Stimmung bei Investoren des Mainzer Biotechnologieunternehmens sorgte zuletzt die angepasste Jahresprognose für den Corona-Impfstoff. Biontech kündigte an, dass der Jahresumsatz mit 16 – 17 Milliarden Euro am oberen Ende der ursprünglich kommunizierten Spanne von 13 – 17 Milliarden Euro landen wird. Für weiteren Optimismus bei Investoren sorgte die Nachricht, dass in China lebende Ausländer zukünftig mit dem Biontech-Vakzin geimpft werden dürfen.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Auf den baldigen Turnaround setzten wikifolio Trader letzte Woche bei der Aktie der Credit Suisse Group. Das Wertpapier der Schweizer Großbank sank zuvor wegen einer Kapitalerhöhung auf ein neues Allzeittief. Doch das ist nicht der einzige Grund für den gesunkenen Preis der Aktie. Die Credit Suisse kündigte Ende November einen neuen Milliardenverlust sowie den Abfluss von Kundengeldern an.

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche allen voran bei dem norwegischen Wasserstoffunternehmen Nel ASA. Die Aktie hat seit Mitte Oktober knapp 50 Prozent Performance hingelegt, nachdem sie zuvor seit dem Sommer deutlich korrigierte. Einige wikifolio Trader scheinen nun mit einem baldigen Ende der Rally zu rechnen. Kein Wunder, denn die Aktie vollzieht seit Oktober 2021 eine Berg- und Talfahrt. Bereits drei Mal folgte auf eine steile Rally eine starke Korrektur. Jedes Mal ging es etwas weiter bergab und das Hoch der vorigen Rally wurde im Anschluss nicht mehr erreicht. Das letzte Hoch erzielte die Aktie im August 2022 bei 1,65 Euro. Aktuell notiert sie bei 1,41 Euro. Sollte sich das Chartbild fortsetzen, würde eine erneute Korrektur somit unmittelbar bevorstehen.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 PVA TePla 5.56% Top 100 Community Aktien M 2 ABO Wind 5.50% Goldesel-Trading 3 Similarweb 9.52% Nebenwerte by TG 4 Alibaba (ADR) 17.56% World's Best Brands 5 Petroleo Brasileiro - Petrobras 10.23% Szew Grundinvestment

Aktionäre des deutschen Hochtechnologie-Maschinenbauers PVA Tepla hatten in diesem Jahr nichts zu Lachen. Das Wertpapier verlor seit Anfang 2022 in der Spitze rund 65 Prozent an Börsenwert. Gestiegene Kosten belasteten den Produzenten von Anlagen für die Halbleiterherstellung stark. Zuletzt stieg die Aktie jedoch wieder. Auf Monatssicht sind es rund +18 Prozent. Einige wikifolio Trader nahmen darum in der letzten Woche Gewinne mit.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 CD Projekt -7.91% Trading-Ideen Long und Short 2 Semperit Holding -5.42% MF Investments Selection Div 3 Archer Daniels Midland Company -7.51% Intelligent Matrix Trend 4 Murphy Oil -5.17% All In One ***TOP-WERTE*** 5 Zscaler -8.21% 2M - Market Momentum

Bei fallenden Kursen verkauft haben letzte Woche einige Trader die Aktie des Spiele-Publisher CD Projekt . Für das Wochenminus von knapp 8 Prozent scheint eine Meldung des Unternehmens verantwortlich zu sein. CD Projekt stellte letzte Woch klar, dass eine Fortsetzung des Erfolgstitels Cyberpunk 2077 wohl erst in einigen Jahren erscheinen wird. Neben Cyberpunk ist das Unternehmen vor allem für seine „The Witcher“-Reihe bekannt.

