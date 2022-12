Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Moderna veröffentlichte letzte Woche positive Studienergebnisse für einen mRNA-Krebsimpfstoff. Die Börse nahm die Nachricht begeistert auf. Zwischenzeitlich schoss die Aktie um 20 Prozent in die Höhe. Auch viele wikifolio Trader stiegen ein. Anschließend gab das Wertpapier wieder etwas nach. Auf Wochensicht blieb ein Kursplus von 8,23 Prozent übrig. In einem aktuellen Community-Voting sprechen sich etwas weniger als ein Drittel der Teilnehmer für den Kauf der Moderna-Aktie aus:

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Für Kursverluste bei europäischen Aktien sorgten letzte Woche die Notenbanksitzung in den USA und Europa. Entgegen der Hoffnung vieler Marktteilnehmer scheinen beide Institute noch länger an einem strikten Kurs festhalten zu wollen. Viele wikifolio Trader ließen sich davon allerdings nicht verunsichern. Sie kauften allen voran die Aktien von SMA Solar, TeamViewer, Mutares, Telefonica und Gaussin.

Jetzt einloggen oder kostenlos registrieren, um weiterzulesen. Die Registrierung ist kostenlos und dauert weniger als eine Minute. Jetzt kostenlos registrieren Login

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche allen voran bei dem norwegischen Wasserstoffunternehmen Nel ASA. Die Aktie hat seit Mitte Oktober knapp 50 Prozent Performance hingelegt, nachdem sie zuvor seit dem Sommer deutlich korrigierte. Einige wikifolio Trader scheinen nun mit einem baldigen Ende der Rally zu rechnen. Kein Wunder, denn die Aktie vollzieht seit Oktober 2021 eine Berg- und Talfahrt. Bereits drei Mal folgte auf eine steile Rally eine starke Korrektur. Jedes Mal ging es etwas weiter bergab und das Hoch der vorigen Rally wurde im Anschluss nicht mehr erreicht. Das letzte Hoch erzielte die Aktie im August 2022 bei 1,65 Euro. Aktuell notiert sie bei 1,41 Euro. Sollte sich das Chartbild fortsetzen, würde eine erneute Korrektur somit unmittelbar bevorstehen.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Similarweb 7.66% High-Tech Stock Picking 2 Addiko Bank 9.26% MF Investments Selection Div 3 Horizon Therapeutics 15.25% Stars Value 4 Media and Games Invest 7.18% Spekulation übergreifend 5 Whitehaven Coal 5.68% AsienPazifik MidSmall Aktien

Bei steigenden Kursen verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des israelischen Software-Unternehmens SimilarWeb . Auf Wochensicht ist das Wertpapier 7,1 Prozent und auf Monatssicht 21,0 Prozent im Plus - eine absolute Ausnahme. Ende November kommentierte wikifolio Trader Stefan Waldhauser ( stwBoerse ): „Die SimilarWeb Aktie kennt seit ihrem IPO im Mai 2021 nur eine Richtung und erreicht immer neue Tiefstände. Sie notiert nur 18 Monate nach ihrem IPO an der Wall Street inzwischen 80 Prozent unter ihrem Ausgabepreis von 22 US-Dollar.“ An eine Trendumkehr scheint Waldhauser angesichts der aktuellen Kursgewinne jedoch nicht zu glauben. In der letzten Woche stieß er – wie viele andere wikifolio Trader auch - Aktien von SimilarWeb ab.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Paypal -6.46% Aktien-Werte First 2 Riot Blockchain -10.18% NEÖ Green Sustainable AB 3 Deutsche Post -5.34% 25 Jahre Börsenerfahrung 4 Bayer -7.45% Top Global Healthcare 5 Intel -5.58% Aktien im Schlussverkauf

Bei fallenden Kursen verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie von Paypal . Kursverluste sind bei dem Zahlungsdienstleister nichts Neues. Seit dem Sommer 2021 korrigiert die Aktie beinahe durchgehend. Mittlerweile ist das Wertpapier so günstig wie zuletzt 2018. Viele wikifolio Trader scheinen jedoch damit zu rechnen, dass es noch weiter bergab gehen wird und trennten sich dementsprechend von der Aktie.

Keine Aktien-Trends mehr verpassen Jetzt zum Newsletter anmelden und jeden Montag die heißesten Aktien per Mail erhalten. Jetzt anmelden