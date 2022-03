Die heißesten Aktien der letzten Woche

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim österreichischen Erdöl- Erdgas und Chemiekonzern OMV. Die OMV-Aktie verlor wegen dem Krieg in der Ukraine auf Wochensicht stark an Wert. Gründe dafür sind unter anderem die nun vorerst gestoppten Pipeline Nordstream 2, an welcher die OMV beteiligt ist, und der nun ins Wackeln geratene Verkauf der Düngemittelspate des Unternehmens an den russisch-schweizerischen Konzern EuroChem.