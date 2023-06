Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Die Commerzbank-Aktie hat auf Jahressicht 94 Prozent Performance erzielt. Allein in der letzten Woche betrug das Kursplus 9,2 Prozent. Für die steile Rally ist neben dem zuletzt erfolgten Dax-Aufstieg der Bank vor allem die Zinswende verantwortlich. Bei der Präsentation der letzten Quartalszahlen wurde die Prognose beim Nettozinseinkommen auf 6,5 bis 7,1 Milliarden Euro angehoben. Zuvor hatte die Commerzbank mit dem unteren Ende dieser Range gerechnet.

Fear of Mising Out bei Tesla

# Name Performace 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Unity Software 17.24% 25 Jahre Börsenerfahrung 2 Tesla 14.27% Techwerte Invest 3 Verbio 8.98% Nordstern 4 Carvana 20.42% Special Situations long/short 5 TUI AG 5.18% 25 Jahre Börsenerfahrung

Vor einigen Tagen stellte das Tesla Model S in der Sportversion Plaid einen neuen Rundenrekord für Elektroautos auf der Nürburgring-Nordschleife auf. Der Wagen war rund acht Sekunden schneller als der bisherige Rekordinhaber, ein Porsche Taycan Turbo S mit Performance-Kit. Verantwortlich für das Wochenplus von 14,27 % ist laut wikifolio Trader Maximilian Rahn ( AktienMax ) aber eine andere Nachricht: „Nach Ford hat sich nun auch General Motors (GM) dafür entschieden, den Tesla-Ladestandard zu übernehmen und erhält Zugang zu einem bedeutenden Teil der Tesla-Ladeinfrastruktur. Einvernehmlich wurde eine Vereinbarung getroffen, die es GM ermöglicht, ab 2024 ihre Elektroautos an bis zu 12.000 Supercharger-Säulen von Tesla zu laden.“ Der aktuelle Kurssprung kommt für Rahn darum nicht überraschend: „Je mehr Fahrzeuge einen bestimmten Ladestandard unterstützen, desto größer wird der Wert dieses Ladestandards. Tesla's Ladeinfrastruktur ist die größte und damit wertvollste auf der Welt.“ In Rahns wikifolio Bambus Ultra ist die Tesla-Aktie aktuell mit 29,2 % gewichtet.

Bambus Ultra AktienMax DE000LS9NWK1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +142,8 % seit 31.12.2018 +23,6 % 1 Monat 1,31 × Risiko-Faktor EUR 121.435,04 Investiertes Kapital

wikifolio Trader Lennart Marxen ( Moneyboxer ) kommentiert die heißesten Aktien der Woche auf seinem Youtube-Kanal und in folgendem Video:

Buying the Dip bei UiPath

# Name Performace 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 UiPath (A) -6.29% Goldesel Stockpicking USA 2 OMV -9.41% Aktien Werte u. Knock-Outs Werte 3 ASEP Medical -16.78% 7daysafter 4 Wacker Chemie -8.38% Topnews 5 DISH Network -10.13% Pro Trading

Bei fallenden Kursen gekauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des Softwareunternehmens UiPath . Das Unternehmen ist Spezialist für „Robotic process automation“ – also das Programmieren sogenannter Softwareroboter, die Prozesse erlernen und automatisiert ausführen. Den gesamten Mai hat die UiPath-Aktie eine ordentliche Rally hingelegt. Von 11,35 € stieg der Wert einer Aktie zwischenzeitlich bis auf über 18 €. Zuletzt korrigierte das Wertpapier jedoch von diesem hohen Niveau. Jüngst wurde auch bekannt, dass Kapitalmarktexperten des US-Finanzdienstleister Wells Fargo die Aktie nach Präsentation der Q1-Zahlen des Unternehmens für weniger attraktiv halten. Das Wochenminus beträgt -6,29 %. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt, dass viele wikifolio Trader diesen Rücksetzer für Zukäufe nutzen:

Taking Profit bei Consolidated Uranium

# Name Performace 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Consolidated Uranium 10.20% Hard'n'Heavy - Krisensichere Investments 2 Big Lots 13.66% Globale Herausforderungen 4.0 3 Compleo Charging Solutions 21.12% Small Cap Picker 4 4 SC 49.55% Trendstarke Deutsche Aktien 2 5 Amyris 31.02% Space and Disaster Recovery

Bei steigenden Kursen verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des Uranminenbetreibers Consolidated Uranium . Seit Ende Mai steigt die Aktie deutlich. In der letzten Woche betrug die Performance 10,2 %. Den Grund hierfür kennt Andreas Amorin ( Shovelstocks ). Er kommentierte am 30.05.: „Consolidated Uranium gibt bekannt, dass die Bohrungen auf seinen ehemaligen Uranprojekten in den USA, der Tony M Mine, der Daneros Mine und der Rim Uranium and Vanadium Mine im Südosten Utahs, begonnen haben. Alle drei Untertageminen sind vollständig erschlossen und genehmigt, wobei die Produktion zuletzt zwischen 2006 und 2013 stattfand.“ Einige wikifolio Trader scheinen der Aktie von Consolidated Uranium aktuell keine großen Wertzuwächse mehr zuzutrauen und trennten sich darum konsequenterweise im Laufe der letzten Woche von der Aktie.

Picks and shovels plays Shovelstocks DE000LS9RQY5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +87,1 % seit 21.12.2020 +2,1 % 1 Monat 1,11 × Risiko-Faktor EUR 221.723,88 Investiertes Kapital

Jumping the Ship bei SMA Solar

# Name Performace 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 SMA Solar -9.46% Special Situations long/short 2 TeamViewer -5.68% Nebenwerte Europa 3 Muehlhan -33.30% AA+ Master-Trading ohne Hebel 4 HelloFresh -12.37% Katjuscha Research spekulativ 5 Zalando -9.55% Refresh

Zwischen Oktober 2022 und Mai 2023 stieg der Börsenwert des deutschen Wechselrichter-Herstellers SMA Solar um gut 170 %. Nun scheint es mit der Rally erst einmal vorbei zu sein. Auf Wochensicht verlor die Aktie -9,46 % an Wert. Bereits Ende Mai analysierte Christian Scheid ( Scheid ) die Situation: „Bei SMA Solar sind die endgültigen Daten für das erste Quartal noch besser ausgefallen als vorläufig gemeldet. Die Umsätze stiegen um rund zwei Drittel auf rund 367 Mio. Euro. Angesichts des starken Jahresauftakts ist selbst die kürzlich erhöhte Prognose des Solartechnikspezialisten eher bescheiden. Doch lassen sich die Werte des ersten Quartals wegen verstärkter Investitionen nicht einfach aufs Gesamtjahr hochrechnen. Vielleicht auch deshalb kam es an der Börse zu Gewinnmitnahmen, nachdem das Ende April markierte Rekordhoch kurzzeitig nochmals übertroffen wurde.“ Während viele wikifolio Trader die nun Aktie verkaufen und Gewinne einstreichen, ist Scheids Fazit klar: „An schwachen Tagen ist der Nebenwert kaufenswert.“ In Scheids wikifolio Special Situations long/short ist die SMA-Solar-Aktie aktuell mit 2,6 % gewichtet. Und was meinst du? Ist die SMA-Solar-Aktie derzeit kaufenswert? Stimme ab, um zu sehen, welcher Top Trader deiner Meinung ist.

Top-Trade der Woche: +1,668.90 %

Der Top-Trader der Woche gelang Sebastian Götz (GoetzPortfolios). Mit dem Verkauf von Nvidia -Aktie erzielte er in seinem wikifolio Technology Outperformance eine Performance von + 1,668.90 %. Nach den jüngsten Verkäufen - Götz trennte sich zuletzt regelmäßig von Nvidia-Anteilen - ist die Aktie des Chipherstellers noch mit 10,2 % im Depot gewichtet. Mit seinem Nvidia-Trade bewies er eine langen Atem. Die Aktie des Chipherstellers legte sich Götz 2016 erstmals ins Depot.

Technology Outperformance GoetzPortfolios DE000LS9FQP8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +555,6 % seit 06.08.2013 +25,4 % 1 Jahr 0,98 × Risiko-Faktor EUR 261.874,33 Investiertes Kapital

