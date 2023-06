Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Die Commerzbank-Aktie hat auf Jahressicht 94 Prozent Performance erzielt. Allein in der letzten Woche betrug das Kursplus 9,2 Prozent. Für die steile Rally ist neben dem zuletzt erfolgten Dax-Aufstieg der Bank vor allem die Zinswende verantwortlich. Bei der Präsentation der letzten Quartalszahlen wurde die Prognose beim Nettozinseinkommen auf 6,5 bis 7,1 Milliarden Euro angehoben. Zuvor hatte die Commerzbank mit dem unteren Ende dieser Range gerechnet.

Fear of Missing Out bei Intel

# Name Performace 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Intel 14.11% Aktien-Werte First 2 Unity Software 14.89% TREND-SURFER 3 Adobe 6.85% TITANS 4 Oracle 11.99% Bigplayer Zukunfttechnologien 5 Mensch und Maschine Software 7.31% GroDiVal TrendInvest

Bei der Aktie des Chipherstellers Intel geht es derzeit steil bergauf. 20,9 % Performance auf Monatssicht stehen zu Buche. 14,5 % Wertzuwachs waren es allein in der letzten Wochen. Ausgelöst wurde die Rally von einem optimistischeren Ausblick des Intel-CFOs. David Zisner erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz zwischen 12,0 bis 12,5 Milliarden Dollar. Ursprünglich war die Sprache von 11,5 – 12,5 Milliarden Dollar. Von weiteren positiven Nachrichten weiß wikifolio Trader Karl Heber ( Silberpfeil60 ) zu berichten: „Intel-Chef Pat Gelsinger trifft am Montag den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. Bei dem Gespräch geht es um höhere Finanzhilfen für die von Intel geplanten Fabriken in Sachsen-Anhalt. Medienberichten zufolge könnte Intel rund 9,9 Milliarden Euro statt der bislang zugesagten 6,8 Milliarden Euro erhalten.“ In Gelsingers wikifolio eMobility ist die Intel-Aktie mit 1 Prozent gewichtet.

eMobility Silberpfeil60 DE000LS9QCF6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +75,0 % seit 21.03.2019 +5,6 % 1 Jahr - Risiko-Faktor EUR 12.603,60 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 14,3 Prozent

Buying the Dip bei Eventim

# Name Performace 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Eventim -18.48% Trendfolge&Trading 2 Cherry AG -5.55% Riu Trading - Relative Stärke 3 Uniper -7.20% Topnews 4 HELMA Eigenheimbau -27.38% Katjuscha Research spekulativ 5 Memscap -6.14% PPinvest Searching Alpha

Die Aktie des Tickethändlers Eventim befindet sich nach Kritik von ZDF-Moderator Jan Böhmermann in dessen Sendung ZDF Magazin Royal auf Talfahrt. -18,4 % hat die Aktie auf Wochensicht an Wert verloren. In der Sendung mit dem Titel „Mit Fantasiegebühren zum Eventimperium“ kritisiert Böhmermann unter anderem Gebührenstruktur und Marktmacht des Unternehmens. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt, dass viele wikifolio Trader gelassen auf die Kursverluste reagieren und den Rücksetzer kaufen.

Taking Profit bei TUI

# Name Performace 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 TUI AG 8.13% Refresh 2 Mithra Pharmaceuticals 14.83% MK Aktienwerte Global 3 Jungheinrich 6.54% Prime All Share Trendfolge 4 MLP 8.41% Tradingchancen dt. Nebenwerte 5 Sartorius 9.52% Ambition Europa und USA

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche bei der TUI -Aktie. Das Touristikunternehmen verzeichnete zuletzt wieder Kurszuwächse. Auf Wochensicht betrug die Performance 8,4 %. Glaubt man den von aktien.guide gesammelten Analystenmeinungen könnte da jedoch noch mehr gehen. 6 Analysten haben ein TUI Kursziel 2024 abgegeben. Das durchschnittliche TUI Kursziel beträgt 9,83 €. Das ist 40,88 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 16,00 €, das niedrigste bei 6,80 €. Folgende Grafik verdeutlicht die Analysteneinschätzung:

Jumping the Ship bei United Health

# Name Performace 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 UnitedHealth Group -8.32% Selective Global Momentum Stock Picking 2 Heidelberger Druckmaschinen -5.68% GreenDeal 3 Standard Lithium -7.75% 25 Jahre Börsenerfahrung 4 Bitcoin Group -6.76% Aktienlotse 5 Array Technologies -7.08% Hirsch Dogs of the World

Der Krankenversicherer United Health Group leidet derzeit unter gestiegenen Kosten. Operationen von Versicherungsnehmern, welche wegen der Corona-Pandemie verschoben wurden, werden nun sukzessive nachgeholt. Die Aktie ist im Zuge dessen auf ein neues 18-Monats-Tief gefallen. Einige wikifolio Trader gingen da lieber auf Nummer Sicher und trennten sich von der Aktie. Wieder andere glauben an ein baldiges Comeback. Unter ihnen Holger Heidhof ( MerlotHolger ). Er kommentierte: „Ich halte an dem Wert fest und greifen in kleinen Teilmengen zu.“

