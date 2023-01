Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Angst etwas zu verpassen hatten wikifolio Trader letzte Woche allen voran bei dem US-amerikanischen Brennstoffzellenhersteller Plug Power. Die Aktie des Wasserstoff-Players legte auf Wochensicht um 20,7 Prozent zu. Im selben Zeitraum landete das Wertpapier in deutlich mehr wikifolios (60% Käufe / 40 % Verkäufe), als im vergangen halben Jahr (53 % Käufe / 47 % Verkäufe). Die hervorragende Performance der Aktie scheint sich durch positive Unternehmensnachrichten in einem freundlichen Marktumfeld zu erklären. Plug Power eröffnete vergangene Woche eine neue Fertigungsanlage im US-Bundesstaat New York und verkündete den Eingang eines Großauftrags. wikifolio Trader Vincent Soltau ( Juliette) nennt die Details des Deals: „Plug Power hat einen Auftrag zur Lieferung von zwei 30-Tonnen-pro-Tag (TPD)-Wasserstoffverflüssigungssystemen (auch bekannt als Wasserstoffverflüssiger) an TC Energy Corporation erhalten.“

Wie ein aktuelles Voting zeigt, ist sich die Community derweil uneins über die Plug-Power-Aktie. 44 Prozent glauben an weitere Kursgewinne. 33 Prozent halten die Zuwächse nur für ein kurzes Aufbäumen.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Bei fallenden Kursen gekauft haben die wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des deutschen Werkstoffherstellers Covestro. Auf Wochensicht verlor das Papier 6,06 Prozent, nachdem der Chemie-Konzern bekannt gab, dass er auf Basis vorläufiger Zahlen für das Jahr 2022 mit einem Verlust von 300 Millionen Euro rechne. Im Vorjahr erzielte Covestro einen Gewinn von 1,6 Milliarden Euro. Dass der Kaufüberhang der Aktie auf wikifolio.com trotz dieser Neuigkeiten auf Wochensicht 62 % beträgt, dürfte daran liegen, dass der Konzern die Verluste durch außerordentliche Abschreibungen von rund 470 Millionen Euro und Wertberichtigungen latenter Steuerforderungen von etwa 250 Millionen Euro begründen kann.

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche allen voran bei dem norwegischen Wasserstoffunternehmen Nel ASA. Die Aktie hat seit Mitte Oktober knapp 50 Prozent Performance hingelegt, nachdem sie zuvor seit dem Sommer deutlich korrigierte. Einige wikifolio Trader scheinen nun mit einem baldigen Ende der Rally zu rechnen. Kein Wunder, denn die Aktie vollzieht seit Oktober 2021 eine Berg- und Talfahrt. Bereits drei Mal folgte auf eine steile Rally eine starke Korrektur. Jedes Mal ging es etwas weiter bergab und das Hoch der vorigen Rally wurde im Anschluss nicht mehr erreicht. Das letzte Hoch erzielte die Aktie im August 2022 bei 1,65 Euro. Aktuell notiert sie bei 1,41 Euro. Sollte sich das Chartbild fortsetzen, würde eine erneute Korrektur somit unmittelbar bevorstehen.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Tesla 5.59% TREND-SURFER 2 Hypoport 10.65% Nordstern 3 RWE 8.30% Investment in Wasserstoff Aktien 4 Wacker Chemie 17.55% Responsible Investing 5 Glencore 5.21% TanTeo Torpedo Invest

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche beim E-Auto-Pionier Tesla . Das Unternehmen des umstrittenen Milliardärs Elon Musks hat ein Nachfrageproblem. Seit die Konkurrenz aufgewacht ist und der E-Automarkt zunehmend umkämpfter wird, wächst der Lagerbestand bei Tesla. Um dem entgegenzuwirken, senkt Tesla derzeit seine Preise. Nach Verbilligungen in China, Südkorea, Japan, Singapur und Australien sollen nun auch die USA und Deutschland folgen. Viele wikifolio Trader scheint diese Strategie nicht zu überzeugen. Während der Kaufüberhang in den letzten 30 Tagen noch bei 65 % lag, überwogen in der vergangenen Woche die Verkäufe mit 56 %. Tesla zählt dennoch nach wie vor zu einer der beliebtesten Aktien auf wikifolio.com. Aktuell findet sich das Wertpapier in rund 8 Prozent aller investierbaren wikifolios.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 CropEnergies -10.15% ForInc TrendInvest 2 Genmab -7.80% Trend links unten-rechts oben 3 Halozyme Therapeutics -10.87% DepotBlog_de saisonal by Lukas Gebauer 4 United Therapeutics -5.36% Nordamerika ETF und Einzelwerte 5 Whitehaven Coal -6.79% Trading Dividende und Zukunft

Verkaufe bei fallenden Kursen ließen sich bei CropEnergies beobachten. Die Aktie des deutschen Biokraftstoff-Produzenten verlor auf Wochensicht 9,2 Prozent, nachdem der Konzern seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr präzisierte. Details kennt wikifolio Trader Christian Mallek ( SIGAVEST ): „Die vorgelegten Zahlen überzeugen die Anleger nicht zum Kaufen. Die Jahresziele wurden konkretisiert und eingegrenzt, wobei man die obere Guidance etwas zurückgenommen hat und die untere nach oben angepasst hat.“ Einen Anlass zum Verkauf der Aktie aus seinem wikifolio VV Umwelt- und Klimatrends sieht Mallek jedoch nicht: „Insgesamt ist es ein solider Bericht. Ein KGV von 12,4 sollte den Kursrückgang bremsen.“ Für weitere Unsicherheit sorgt die politische Debatte bezüglich Biokraftstoff. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir forderte zuletzt ein schnelles Aus für die Produktion von Biosprit aus Getreide und setzte damit die Aktien von Verbio und CropEnergies unter Druck.

VV Umwelt- und Klimatrends SIGAVEST DE000LS9QXX5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +29,2 % seit 29.10.2020 +6,1 % 1 Jahr - Risiko-Faktor EUR 1.989.744,48 Investiertes Kapital

