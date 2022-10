Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO - trieb Trader letzte Woche dazu, sich die Aktie von Adva Optical ins Depot zu legen. Der deutsche Telekommunikationsausrüster überzeugte die Trader vergangenen Donnerstag mit starken Geschäftszahlen für das dritte Quartal und einer Prognoseerhöhung. Der Aktienkurs schoss zwischenzeitlich fast zehn Prozent in die Höhe. Obwohl die Euphorie danach wieder etwas abnahm, schloss die Aktie mit einem Wochenplus von 5,3 Prozent.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei dem deutschen Autozulieferer ElringKlinger. Die Aktie gab nach einer einmonatigen Rally, ausgelöst durch mehrere Wasserstoff-Deals des Unternehmens, erstmals nach und verlor deutlich an Wert. Diese Chance nutzten die Trader und schlugen zu. Schon länger Fan des Unternehmens ist Vincent Soltau ( Juliette ). In seinem wikifolio Tech & GreenTech Aktienwerte ist die Aktie aktuell mit rund 4,5 Prozent gewichtet.

Tech & GreenTech Aktienwerte Juliette DE000LS9KKY3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +347,0 % seit 17.10.2016

-30,6 % 1 Jahr 0,97 × Risiko-Faktor

EUR 8.405.622,26 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 39,5 Prozent

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitzunehmen, ist wohl der schönste Teil des Tradens. In der vergangenen Woche tat die wikifolio.com-Community dies allen voran bei Facebook . Der Aktienkurs des Social-Media-Riesen legte zuletzt kräftig zu, nachdem das Unternehmen bekannt gab, zukünftig auch am Dating-Markt mitzumischen. Die so erreichten Kurse – rund zehn Prozent vom im August erzielten Allzeithoch entfernt – nutzten wikifolio-Trader nun, um Kasse zu machen. Zunehmende Marktunsicherheiten und die hohen Bewertungen der US-Tech-Werte könnten sie dazu bewegt haben.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Ein guter Kapitän verlässt das sinkende Schiff zuletzt. Ein guter Anleger hingegen verhält sich gänzlich anders. Er minimiert Verluste und stößt „sinkende“ Aktien ab. Dieses Schicksal ereilte zuletzt die Aktie von SMA Solar . Schon die zweite Woche in Folge purzeln bei dem deutschen Solarzulieferer die Kurse. Dabei sah Anfang Oktober zunächst alles rosig aus. Ein optimistischer Analystenbericht löste einen Kurssprung aus. Nur ein paar Tage später war die Luft allerdings wieder raus. Seitdem hat die Aktie schon rund 20 Prozent verloren. Bereits vor fast zwei Wochen kommentierte Top-Trader Christoph Klar ( SystematiCK ), der das wikifolio Trendfollowing Deutschland verwaltet, darum merklich frustriert: „SMA Solar und unser wikifolio werden aktuell keine Freunde. Auch im vierten Anlauf sieht es nicht gut aus.“ Den Titel hat Klar mittlerweile vollständig aus dem wikifolio abverkauft.

Trendfollowing Deutschland SystematiCK DE000LS9K4K3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +89,5 % seit 08.01.2017

-1,6 % 1 Jahr 0,29 × Risiko-Faktor

EUR 2.108.246,05 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 12,2 Prozent