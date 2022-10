Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. So geschehen letzte Woche mit dem Wertpapier des Biokraftstoffproduzenten Verbio. Die Aktie des deutschen Unternehmens legt seit dem Corona-Crash im März eine beeindruckende Rally aufs Parket. Von unter 8 Euro ist sie auf derzeit über 25 Euro in die Höhe geschossen. Ausgelöst hat den Run auf das Wertpapier zunächst die strategische Entscheidung des Unternehmens während der Corona-Krise Desinfektionsmittel zu produzieren. Mittlerweile finden jedoch vor allem die positiven Entwicklungen im Kerngeschäft Beachtung.

Auch charttechnisch sieht es derzeit gut aus. Christoph Klar ( SystematiCK), der das wikifolio Trendfollowing Deutschland verwaltet und letzte Woche in mehreren Tranchen Verbio-Aktien nachkaufte, kommentierte hierzu: „Ich habe heute (25.11) die kleine Position bei Verbio nochmal um 100 Prozent erhöht mit 2,5 Prozent Kapitaleinsatz. Es handelt sich hierbei um einen Pullback-Einstieg. Die Aktie hat jetzt über gut zwei Wochen in einer sehr engen Range und unter deutlich abnehmendem konstruktivem Volumen seitwärts tendiert, ehe dann heute von der EMA-21-Linie (Exponential Moving Average) der Rebound nach oben erfolgte.“

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. Letzte Woche wurde mit diesem Hintergedanken allen voran das Wertpapier von Compleo Charging Solutions gekauft. Trader Philipp Haas ( investresearch), der die Aktie in sein wikifolio Nebenwerte Europa aufgenommen hat, erklärt die Beliebtheit des Papiers in einem aktuellen Youtube-Video. Als Fazit hält er fest: „Es (die Compleo-Aktie) passt gerade sehr gut als kurzfristige Spekulation, um das Thema Elektromobilität abzudecken.“

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitzunehmen ist der wohl schönste Teil des Tradens. Ausgekostet haben diese Freude letzte Woche vor allem die Verkäufer der Hello-Fresh-Aktie. Sie gingen damit auf Nummer sicher. Angesichts der jüngsten positiven Impfstoff-Nachrichten und der damit einhergehende Hoffnung auf die Rückkehr zur Normalität, stellen sich Investoren nämlich vermehrt die Frage, ob Hello Fresh sein Wachstum auch ohne Krise fortsetzen kann.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Ein guter Kapitän verlässt das sinkende Schiff zuletzt. Ein guter Anleger hingegen verhält sich gänzlich anders. Er minimiert Verluste und stößt „sinkende“ Aktien ab. Die Titanic unter diesen Aktien ist Wirecard. Anders als die Filmvorlage, sinkt sie nicht wegen der Kollision mit einem Eisberg, sondern einem Oskar-reifen Betrugsskandal. Wie man seit letzter Woche weiß, hat dieser noch größere Ausmaße als bisher angenommen. Zusätzlich zu der bisher bekannten fehlenden Bilanzsumme von 1,9 Milliarden Euro, soll laut einem Handelsblatt-Bericht die Existenz von weiteren 800 Millionen Euro Treuhandvermögen fraglich sein. Kein Wunder also, dass auch in der letzten Woche wieder zahlreiche Trader von Bord sprangen und die Wirecard-Aktie verkauften.