HelloFresh kann auch ohne Lockdown

Belastend wirkte vor allem der Gedanke daran, dass der Aufschwung des Kochboxenversenders nach Beendigung der Lockdown-Maßnahmen jäh gestoppt worden sein könnte. Doch weit gefehlt. HelloFresh meldete für das abgelaufene Quartal ein erneutes Umsatzwachstum von 46 Prozent. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Plus von 35 Prozent gerechnet. Und dann hob der Vorstand auch noch seine Jahresprognose an. Schon zum dritten Mal in diesem Jahr. Auf währungsbereinigter Basis sollen die Erlöse jetzt um 57 bis 62 Prozent steigen, nachdem man zuvor mit Wachstumsraten zwischen 45 bis 55 Prozent gerechnet hatte. Die Aktie legte daraufhin am Dienstag um 17 Prozent zu und konnte die Kursgewinne zur Wochenmitte mit einem Plus von gut sechs Prozent weiter ausbauen.

Die Meinung der Analysten

Das alte Hoch bei gut 97 Euro ist aktuell zwar noch ein Stück entfernt. Die Mehrzahl der Analysten ist aber sicher, dass dreistellige Notierungen bei dem DAX-Neuling nur eine Frage der Zeit sind. Bryan Garnier, Berenberg und Metzler taxieren den fairen Wert der Aktie nach den jüngsten Zahlen auf ein Niveau zwischen 105 und 110 Euro. Deutlich pessimistischer äußern sich hingegen die Experten von Alsterresearch. Die hegen Zweifel an den langfristigen Wachstumspotenzialen des Unternehmens und kritisieren daher die ihrer Meinung nach hohe Bewertung der Aktie. Bei einem Kursziel von lediglich 72 Euro lautet die Empfehlung an die Aktionäre daher weiterhin „Verkaufen“.

Dauer-Investment und Kurzfrist-Trades

Lars Gappenberger ( patheus ) sieht das komplett anders. „Unabhängig von aller Kursvolatilität geht das Unternehmen stringent seinen Wachstumsweg. Nun muss eigentlich auch der Letzte erkennen, dass Corona lediglich einen Wachstumsbeschleuniger, jedoch nicht eine Wachstumsvoraussetzung darstellt. Die prozentuale Margenentwicklung wird teilweise kritisch beäugt, das wird uns sicherlich noch einige Jahre begleiten. Hintergrund aktuell ist der Markteintritt in Japan, Norwegen und Italien. HelloFresh wird seine Expansion nicht zugunsten der Marge aufgeben und das ist auch gut so. Ich bleibe investiert“, postete der wikifolio-Trader im Anschluss an die jüngsten Zahlen. In seinem stark konzentrierten und seit dem Start im Sommer 2020 schon mit 85 Prozent vorne liegenden wikifolio Value Box ist HelloFresh aktuell einer von nur acht Depotwerten. Im Schnitt liegt er bei der Position mit 25 Prozent im Plus. Im Umfeld der aktuellen Quartalszahlen gelangen ihm zudem zwei erfolgreiche Kurzfrist-Trades, die mit Gewinnen von 1,5 bzw. 6,8 Prozent abgeschlossen wurden.

Value Box patheus DE000LS9SAP5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +115,9 % seit 31.07.2020

+59,6 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 17.060,02 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 86,2 Prozent

(Fast) alles auf eine Karte

Luft nach oben sieht bei der Aktie auch Dennis Mader ( Onceinalifetime ) noch. „Erneute und nun dritte Prognose-Erhöhung dieses Jahr. Die Aktie hat viel aufzuholen“, ist sich der Trader sicher. Aus diesem Grund hat er den ohnehin schon beeindruckenden Bestand in seinem wikifolio BigChances heute noch mal deutlich auf jetzt 41 Prozent ausgebaut. Mader setzt also voll auf eine Fortsetzung der Erholung. Behält er Recht, dürfte dies auch das Musterdepot wieder in Richtung der vor zwei Monaten erreichten Hochs pushen. Die Performance von 224 Prozent seit Mai 2019 kann sich aber auch so schon sehen lassen.

BigChances Onceinalifetime DE000LS9PQU7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +209,4 % seit 07.05.2019

+57,5 % 1 Jahr 1,08 × Risiko-Faktor

EUR 182.858,95 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 59,0 Prozent

