INVEST 2017 – wikifolio-Trader zum Anfassen

Neues Jahr – neuer Eventkalender! Unserer ist wieder prall gefüllt mit Messen, Börsentagen und natürlich wikifolio-Traderstammtischen. Die Invest-Messe am vergangenen Wochenende hatte in diesem Jahr gleich mehrere „Premieren“ zu bieten.

Jetzt neu: Der wikifolio.com "Traders Corner"

Die Messebesucher konnten erstmals unseren neu ins Leben gerufenen Traders-Corner besuchen, um wikifolio-Trader persönlich kennenzulernen. Viele bekannte Top-wikifolio-Trader und Vermögensverwalter haben dem interessierten Publikum nicht nur ihre Handelsideen nähergebracht, sondern auch die eine oder andere persönliche Anekdoten preisgegeben. Unter ihnen war Holger Degener, der unter seinem Trader-Namen "Schneeleopard" erfolgreich das wikifolio „Dividende und Eigenkapital Deutschland“ führt. Auch Carsten Schorn aka Abbakus stand unserer Community für Fragen Rede und Antwort. Der studierte Informatiker kann derzeit mit einer beachtlichen Performance von +78 Prozent aufwarten. Wer damit nicht genug hatte, konnte seine liebsten Handelsideen erstmals in Form von wikifolio-Kärtchen mit nach Hause nehmen. Last but noch least bildete die Invest die Bühne für die Abschlussveranstaltung mit Preisverleihung für die „Trading Masters 2017“. Wir waren mit dabei und gratulieren auch auf diesem Wege allen Tradern und insbesondere dem glücklichen Gewinner eines Mercedes Coupé zu ihrer tollen Leistung. Erfolgreichster Teilnehmer mit eigenem wikifolio war übrigens twconline – auch bekannt als Martin Wintern - auf Rang 20. Auch ihm gratulieren wir sehr herzlich zu seinem Erfolg!

Viel Spaß mit dem Video!

