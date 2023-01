Alphabet-Aktie: Kommt jetzt der Turn-Around?

Am 2. Februar 2022 erzielte die Alphabet -Aktie bei 134,98 Euro ihr bisheriges Allzeithoch. Danach ging es für das Wertpapier beinahe das ganze restliche Jahr bergab. Zum Jahreswechsel 2023 notierte die Aktie rund 40 Prozent unter dem Rekordhoch. Ursachen für die Verluste gibt es viele: Stagnierende Werbeumsätze, steigende Zinsen, Rezessionsängste und so weiter. Grund zur Sorge gibt es laut wikifolio Trader Stefan Waldhauser ( stwBoerse ), der die Alphabet-Aktie in seinem eigenem wikifolio High-Tech Stock Picking hält, aber nicht:

Die Alphabet-Aktie wird aktuell mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von unter 20 bewertet. So günstig war die Google-Mutter schon lange nicht mehr zu haben. Die letzten Jahre hielt sich das KGV konstant über 25. Laut Analysten soll das KGV in den kommenden Jahren jedoch weiter sinken. Glaubt man Waldhausers Einschätzung von Alphabet als einer Buy+Hold Aktie, könnte somit nun ein guter Zeitpunkt sein, um mit ersten Zukäufen zu beginnen.

