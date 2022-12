2023 wird super

In unserer alljährlichen Jahresausblicksumfrage – vielen Dank an dieser Stelle fürs Mitmachen – haben wir die Community wie gewohnt nach ihrer Einschätzung zu unterschiedlichen Aspekten des Kapitalmarktes gebeten. Außerdem werfen wir einen Blick auf etwas andere Thesen über die Zukunft: Glaubt die Community zum Beispiel daran, dass Elon Musks Unternehmen Neuralink innerhalb der nächsten 10 Jahre Wissen als Abonnement für betuchte Kunden anbieten könnte? Du hältst das für unwahrscheinlich? Sei gespannt, was die Umfrageteilnehmer dazu sagen. Mehr dazu in den nächsten Tagen im Magazine.

Zunächst aber das Wesentliche: 678 User haben ihre Erwartungen für das Börsenjahr 2023 mit uns geteilt. Im letzten Jahr waren es „nur“ 452. Trotz des schwierigen Aktienjahres, das nun zu Ende geht, ist das Interesse am Markt also groß – und vermutlich sogar gestiegen.

3 Trends, die man nicht verpassen sollte

Eine recht deutliche Meinung haben die Umfrageteilnehmer zu den Investmenttrends 2023. Mit 56 Prozent sagt die Mehrheit, ein Engagement in Mobilitätskonzepte der Zukunft werde sich lohnen – egal, ob Wasserstoff- oder Batterietechnologie, hier spielt die Musik. Ob nun der E-Auto-Pionier Tesla , der Brennstoffzellenhersteller Plug Power oder keiner von beiden im kommenden Jahr vor einem Comeback steht, geht aus der Umfrage leider nicht hervor. Beide Werte haben sich 2022 halbiert – und in beiden Fällen schlagen sich die wikifolio Trader aktuell tendenziell auf die Käuferseite.

Auch die US-Technologiebörse Nasdaq hatte 2022 einen schweren Stand. US-Tech-Werte liegen kurz vor Weihnachten satte 30 Prozent im Minus. Das bedeutet aber freilich nicht das Ende der Digitalisierung. Dieser Trend dürfte unaufhaltbar und unumkehrbar sein. Entsprechend votet die Community ihn auch auf Platz 2 der Trends, die man im neuen Jahr nicht verpassen sollte: Die Hälfte der Umfrageteilnehmer ist als Aktionär dabei, wenn der technologische Fortschritt unser aller Leben weiter revolutioniert. Dicht dahinter folgt auf Platz 3 der wichtigsten Trends die Gesundheit. Damit liegen die Top 3 viel näher zusammen als dies im letzten Jahr der Fall war – 2022 wollten noch 70 Prozent der Umfrageteilnehmer beim Investmenttrend „Konnektivität und technologischer Fortschritt“ jedenfalls dabei sein.

Wo die Community 2023 dabei ist... Alternative Mobilitätskonzepte, Digitalisierung und Gesundheit - das sind die 3 Trends, die die Community in unserer Umfrage nach vorne votet.

Als Investmenttrend an Bedeutung verloren hat die „Neo-Ökologie“, inklusive des Kampfes gegen die Klimakrise. Nur mehr ein Drittel der Umfrageteilnehmer sehen hier 2023 „the place to be“. Im letzten Jahr waren es noch gut 40 Prozent. Massiv Zuspruch eingebüßt haben alternative Währungen, wie Gold oder Bitcoin. Beide konnten ihrer vermeintlich inflationsschützenden Eigenschaften 2022 nicht gerecht werden. Der Bitcoin hat Hand in Hand mit anderen risikobehafteten Assetklassen sogar massiv an Wert verloren – von 46.000 auf zuletzt knapp 17.000 US-Dollar. Es wird schwierig sein, diesen Vertrauensverlust wieder wettzumachen. Nur 17 Prozent sehen hier einen Trend, den man nicht verpassen sollte (2022: 35 Prozent).

Keine Euphorie, aber Optimismus für die Aktie

Aus den Umfrageergebnissen geht auch hervor: Nach dem volatilen Jahr 2022 ist nun verhaltener Optimismus angesagt. Gut zwei Drittel der Umfrageteilnehmer rechnen 2023 mit steigenden Kursen – davon glauben immerhin noch gut 36 Prozent, dass zumindest der historische Schnitt von sechs bis acht Prozent drin ist. Knapp 13 Prozent sind sogar extrem bullish: Sie sagen, es wird ein tolles Aktienjahr werden – mit Zugewinnen von über acht Prozent. Nicht einmal 10 Prozent gehen unter die Bären und rechnen mit weiter fallenden Kursen.

Bullen in der Überzahl Gut zwei Drittel der Umfrageteilnehmer rechnen mit steigenden Aktienkursen 2023. 13 Prozent prognostizieren ein super Jahr für die Aktie.

Obenauf: Tech-Aktien und defensive Titel aus den USA

Wenn Aktien, dann Titel aus den USA – dieses Ergebnis ist eindeutig. 70 Prozent der Umfrageteilnehmer sehen in Übersee die größten Chancen. Außerdem setzt die Community 2023 vorrangig auf defensive Titel, also solche, die von der Wirtschaftsentwicklung unabhängig sind, was angesichts der steigenden Zinsen und der unsicheren Aussichten für die Konjunktur keine Überraschung ist. Im Umkehrschluss werden Zykliker großteils gemieden.

In Einklang mit den Investmenttrends, die man im kommenden Jahr nicht verpassen sollte, haben die entsprechenden Branchen laut Umfrage auch die Nase vorne. Die schwer unter die Räder gekommenen Tech-Aktien stehen 2023 wieder auf der Einkaufsliste. 37,6 Prozent voten Tech-Titel ins Depot. Ebenso werden der Gesundheitssektor mit etwa Pharma- oder Biotech-Aktien und die Energiebranche als aussichtsreiche Kandidaten für Performance genannt. Hier wiederum wird vorrangig „Grüne Energie“ als Treiber erwähnt, aber auch fossile Energie hat nach dem starken Jahr 2022 weiterhin seine Anhänger in der Community.

Holger Degener ist seit 2012 mit von der Partie und mit seinem wikifolio Dividende und Eigenkapital Deutschland erfolgreich. Er setzt auf keine bestimmte Branche: „Wenn es 2022 richtig war, aus Corona-Gewinnern rauszugehen, könnte es für 2023 auch richtig sein, auf Branchen zu setzen, die eher nicht so gut gelaufen sind.“

Dividende und Eigenkapital Deutschland Schneeleopard DE000LS9AKT4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +270,2 % seit 03.06.2012

-16,8 % 1 Jahr 0,59 × Risiko-Faktor

EUR 4.353.552,55 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +13,2 Prozent

Öl, nay – Gold, yay! Oder?

Abseits des Aktienmarktes dürfte Öl – so die Community-Tendenz – 2023 günstiger werden. Gold indes hat laut Umfrage Kurspotenzial. In beiden Fällen schlägt das Pendel aber nur leicht in die jeweilige Richtung aus. Das sprichwörtliche letzte Hemd sollten Anleger also nicht darauf setzen.

Genau wie schon letztes Jahr sind Kryptowährungen auch aktuell nicht maßgeblich in der Anlagestrategie der wikifolio Community. 42 Prozent der Umfrageteilnehmer investieren nicht in Krypto-Assets. Immerhin: Der Rest ist eher bullish. 29,5 Prozent sagen, der Bitcoin werde 2023 ein Comeback feiern und steigen.

Apropos unbeliebte Assetklasse: Die Zinsen steigen zwar, was letztlich zinsbehaftete Assetklassen wie Anleihen attraktiver machen sollte, für die wikifolio Community ist das vorerst aber nichts. Knapp 36 Prozent investieren nicht in Anleihen und wollen entsprechend dazu auch keine Prognose abgeben. Weitere 35 Prozent sagen, nein, Anleihen sind trotz Zinswende nicht interessant. Zumindest nicht interessanter als Aktien.

Ein Bulle im Gespräch

Früher oder später werden die Notenbanken zurückrudern und wieder die Geldschleusen öffnen. Aktien werden dann kein Halten mehr kennen, ebenfalls die Edelmetalle. Christian Scheid Scheid

wikifolio Trader Christian Scheid ist einer der Bullen innerhalb der Community. Sein wikifolio Special Situations long/short kam unbeschadet durch den Bärenmarkt. Seit November 2013 kommt Scheid hier auf eine durchschnittliche Performance von 22,8 Prozent pro Jahr. Er prognostiziert für Immobilien, Edelmetalle und Aktien ein super Jahr: „Das Thema Inflation wird 2023 nicht mehr der Hauptbelastungsfaktor sein. Die Frage ist vielmehr: Wie schwer wird die Rezession? Früher oder später werden die Notenbanken zurückrudern und wieder die Geldschleusen öffnen. Aktien werden dann kein Halten mehr kennen, ebenfalls die Edelmetalle.“

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +556,5 % seit 09.11.2013

+5,1 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 1.824.979,73 Investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +22,8 Prozent

Seine Aussichten im Detail gibt’s im Interview nach den Weihnachtsfeiertagen – nachzulesen im Magazine. Und nicht vergessen: Wir schauen uns an, wie die wikifolio Community zu 10 gewagten Thesen über die Zukunft steht. Mit dabei: Elon Musks Neuralink, das Metaverse, das Ende des Bitcoins oder eine Nasdaq-Rally auf 30.000 Punkte. Nicht verpassen!