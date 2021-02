Weihnachtsrally ohne Aktionismus

wikifolio-Trader Katjuscha betreut mit "Katjuscha Research Aktientrading" eines der Top-10-wikifolios in Hinblick auf das investierte Kapital. Eine Performance von +111% seit Beginn hat Anleger überzeugt, über vier Millionen Euro in das zugehörige wikifolio-Zertifikate zu investieren. Diese Erfolge haben ihm nun auch ein Interview mit dem Börsen Radio Network beschert. Dabei spricht er über sein "Investment Manifest" an das er sich strikt hält sowie über seine Erwartungen an die diesjährige Jahresendrally. Den Mitschnitt zum nachhören gibt es jetzt hier!

Hier gibt es ein weiteres Interview des Börsen Radios mit hzenger alias Hans Zenger im Gespräch!

