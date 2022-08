Nemetschek - klein, aber oho?

Nemetschek: Auf den Bau-Boom folgt der tiefe Fall

Der Softwarekonzern Nemetschek verdankt seine fulminante Erfolgsgeschichte nach der Finanzkrise 2008/2009 grob formuliert zwei Dingen: der Digitalisierung und dem deutschen Bau-Boom. Die Deutschen entwickeln Software für das Bauwesen - 80 Prozent des Umsatzes erwirtschaften sie auch heute noch mit Konstruktions-, Architektur- und Bauplanungssoftware. Dank der stark wachsenden Baubranche gehörte die Aktie in der Vergangenheit auch zu den stärksten Werten auf dem Frankfurter Börsenparkett. Das Papier legte seit 2009 im Schnitt jährlich um 53 Prozent zu.

Dieser schwindelerregende Höhenflug endete im November 2021 bei einem Aktienkurs von 116 Euro. Im Sog der Korrektur bei den Technologie-Titeln, des Krieges und der steigenden Zinsen brach der Kurs massiv ein – das vorläufige Tief wurde Ende Juni bei 52 Euro markiert. Seither erholt sich die Aktie allmählich, handelt aber immer noch gut 40 Prozent unter dem Allzeithoch.

Konjunkturrisiken vs. Wachstumschancen

Dabei wuchs Nemetschek bis zuletzt: Im zweiten Quartal legte der Umsatz um fast ein Viertel zu und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Allerdings bleibt das Unternehmen beim Ausblick aufgrund der Eintrübung des globalen witschaftlichen Umfeldes vorsichtig.

Zukünftig will das Management etwa in den Feldern künstliche Intelligenz, maschinellem Lernen und virtueller Realität Wachstum generieren. Vor allem die Tochter Maxon weckt diesbezüglich Begehrlichkeiten. Hier bietet Nemetschek 3D-Animations- und Simulationssoftware unter anderem für die Videospiel- und Filmindustrie an – und auch im Metaverse will man damit eine große Rolle spielen.

Herausragendes Mittelfeld im Aktien-Check

Nemetschek musste sich im wikifolio Aktien-Check - einer qualitativen Umfrage zu 15 ausgewählten Tech-Aktien mit über 150 Top-Tradern - mit internationalen Giganten wie Microsoft, Nvidia oder auch Alibaba messen. Angesichts dessen verwundert es nicht, dass der MDAX-Wert unterm Strich nicht ganz vorne mitspielt. Doch viel fehlt nicht auf das Who-is-Who der Tech-Branche.

# Name Punkte 1 Microsoft 4,51 2 Alphabet 4,51 3 Nvidia 4,34 ... 7 Nemetschek 4,02 ... 14 Xiaomi 3,38 15 TeamViewer 2,94

In den abgefragten Kategorien Wettbewerbsposition, Managementqualität und Prozesseffizienz liegt Nemetschek mit dem Schnitt der internationalen Konkurrenz gleichauf. Allerdings trauen die wikifolio Trader den Deutschen in Sachen Innovationskraft etwas weniger zu und auch das Geschäftsmodell wird insgesamt als weniger robust eingeschätzt. Das ist angesichts der großen Abhängigkeit von der Bauindustrie nachvollziehbar. Herausragend schneidet Nemetschek dafür in der Frage der Nachhaltigkeit ab. Kein anderes Unternehmen des Aktien-Check kommt hier auf 4 Punkte. Fazit: Vor allem im Vergleich mit den deutschen Tech-Unternehmen, aber auch auf der internationalen Bühne kann Nemetschek durchaus mithalten.

Nemetschek im Aktien-Check Nemetschek ist besser als die deutsche Konkurrenz und im Vergleich mit internationalen Giganten immerhin durchschnittlich gut. Bei Nachhaltigkeit hat der Softwareentwickler die Nase vorne.

Nemetschek - fair bewertet

Darüber hinaus halten die Umfrageteilnehmer die Aktie nach dem Kurssturz für fair bewertet. Hier liegt Nemetschek mit Microsoft, Amazon oder auch Nvidia gleichauf. Folgende Grafik verdeutlicht dies:

Verhältnis Preis / qualitative Einschätzung

Nemetschek als Hidden Champion?

Trotz der vielversprechenden Qualitätsbeurteilung durch die wikifolio Trader ist die Nemetschek-Aktie in den wikifolios aktuell unterrepräsentiert. Sie ist lediglich in 2,5 Prozent aller investierbaren wikifolios vertreten. Diese Quote sinkt noch einmal deutlich auf 1,5 Prozent, wenn nur jene wikifolios berücksichtigt werden, in deren zugehörigen Zertifikaten zumindest 100.000 Euro investiert sind. Gründe dafür könnten die erwähnten Konjunkturrisiken sein und in diesem Zusammenhang eventuell auch die Bewertung. Günstig ist die Aktie schließlich auch weiterhin nicht. wikifolio Trader Markus Raible ( Perlensucher ) ist diesbezüglich sogar etwas skeptischer. Er hält die Bewertung für ambitioniert.

Ich erachte die aktuelle Unternehmensbewertung absolut und relativ zum Unternehmenswachstum für ambitioniert. Diese Einschätzung bestätigen auch diverse Analysten, die ein ‚neutral‘ Rating vergeben haben. Markus Raible Perlensucher

Vielleicht fliegt die Münchner Softwareschmiede aber auch nur unter dem Radar? Ein kürzlich durchgeführtes Voting sorgt für Zuversicht. Wir wollten von der Community wissen, ob Nemetschek vielleicht sogar ein „Hidden Champion“ ist. Fast die Hälfte der Voting-Teilnehmer stimmte für "Ja, absolut!".

