63 neue wikifolios investierbar

Im neuen Jahr geht es mit wikifolio.com noch schneller voran als gewohnt. Allein in den ersten drei Wochen haben wir 63 neue wikifolios unserer Trader emittiert. Es sind nun 213 wikifolios investierbar.



Wir wünschen allen wikifolio Anlegern und Tradern für 2013 alles Gute und weiterhin viel Erfolg mit wikifolio.com

Die 25 neu investierbaren wikifolios von dieser Woche finden Sie hier:Investerfolg mit Aktien und ETF-Werten von mi34HYDY MDAX-Werte von syscapETF-Werte des ICAX von AKYAEuropa Dividenden von GoldaktieNordamerika Dividenden von GoldaktieStrategie nach Fama-French von GitterrobertBig Dogs USA 10 von GoldaktieBörsenstrategien für jede Marktphase von homooeconomicusHYDY ESTX-Werte von SysCapHYDY Aktien&Rohstoffe von SysCapGET THE BEST GLOBAL PLUS von TomWestClimate Change von EconomicusTrend F - Germany von TrendfundTrends und Chancen (hohes Risiko) KatzenpfoteILIASAlexander 1st Edition von ILIASAlexanderHenning Schreiber von Henning SchreiberSeitz Turtle Trading Spekulativ von BastianSeitzPlatinumTrading -Daytrading- von PlatinumTradingRisikooptimierte Investments von DCapitalModernes Value Investing von homooeconomicusSmall Dogs USA 5 von GoldaktieUnterbewertete Aktien von funkdanQualität, angelehnt an Susan Levermann von LeiseJ.Weber Investment von HerrWeberHYDY Aktien von SysCap

