URLs neu: wikifolio.com ändert Linkstruktur

Um die Sichtbarkeit von wikifolios und Trader-Profilen zu erhöhen, haben wir umfassende Verbesserungsmaßnahmen ergriffen und ändern die URL-Struktur unserer Website. Damit passen wir sie optimal an die neuesten Anforderungen von Suchmaschinen – insbesondere Google – an.

Neue URLs sind bereits aktiv

Dank der neuen Struktur gibt es nun einen eindeutigen Zusammenhang zwischen einem wikifolio bzw. einem Trader-Profil und der URL. Auch kann jeder Trader die URL seines wikifolios selbst bestimmen. In Bezug auf Trader-Profile gibt es nun keine Unterschiede mehr nur aufgrund der Sprachversion.

Die neuen Varianten der URLs sind bereits seit vergangener Woche aktiv. Bis zum 17. Mai 2017 laufen neue und alte URLs parallel, nach diesem Tag werden alte Varianten deaktiviert. Wird ein veralteter Link geöffnet, wird der Nutzer automatisch auf eine Info-Seite weitergeleitet, auf welcher die neue URL zu finden ist.

So funkioniert die neue URL-Struktur

Die Struktur folgt einer klaren Logik. Es gibt für die URLs von wikifolio-Detailseiten und Traderprofilen einen einheitlichen ersten Teil, welcher wahlweise mit /w/ + Symbol des wikifolios oder /p/ + Tradername in Minuskeln, also Kleinbuchstaben, endet. Für Nutzer aus anderen Ländern gilt die gleiche Systematik, nur mit dem Länderkürzel AT bzw. CH.

Ihre wikifolios finden Sie zukünftig somit unter folgender URL:



https://www.wikifolio.com/de /de/w/[wikifolio-Symbol ]

https://www.wikifolio.com/de /at/w/[wikifolio-Symbol ]

https://www.wikifolio.com/de /ch/w/[wikifolio-Symbol ]

https://www.wikifolio.com/en /int/w/[wikifolio-Symbol ]



Beispiel: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000tfs14





https://www.wikifolio.com/de/de/p/[Tradername]

https://www.wikifolio.com/de/at/p/[Tradername]

https://www.wikifolio.com/de/ch/p/[Tradername]

https://www.wikifolio.com/en/int/p/[Tradername]



Beispiel: https://www.wikifolio.com/de/de/p/hohest



Wir empfehlen: Gespeicherte Links und Bookmarks anpassen

Eine Folge dieser Änderung ist, dass ab dem 17. März 2017 Bookmarks, Links aus gespeicherten Artikeln oder die Vorschläge Ihres Browsers eventuell nicht mehr funktionieren werden. Auch von Ihnen hinterlegte Links auf Webseiten, in Social Media-Profilen oder in Foren werden gegebenenfalls deaktiviert und führen auf eine sogenannte intelligente Info-Seite, welche den Nutzer auf die gewünschte Zielseite umleitet.

Daher empfehlen wir, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, die neuen URLs an einer leicht zugänglichen Stelle abzuspeichern. Sollten Sie über eine eigene Webseite oder ein Social Media-Profil auf Ihr wikifolio verweisen, empfehlen wir diesen Link zeitnah auszutauschen.

Alte URLs werden deaktiviert

Um sicherzustellen, dass jede Seite der Website entsprechend der Bewertungskriterien von Suchmaschinen nur unter einer URL zu finden ist, werden alte Versionen deaktiviert.

Unter anderem folgende URL-Varianten sind daher ab dem 17. Mai 2017 nicht mehr gültig:

/wikifolio/[Titel], z.B. trendfolge-strategie-2014

/wikifolio/[ISIN], z.B. DE000LS9XXX0

/profil/[Nickname], z.B. hohest

Bei Fragen steht Ihnen unser Serviceteam per E-Mail service@wikifolio.com oder telefonisch unter +43 (0) 720 303 812 70 zur Verfügung.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.