Erste Emission von wikifolios im neuen Jahr

Nachdem wir Ende des letzten Jahres einige Änderungen am Nachtrag des Basisprospekts vorgenommen haben und deshalb wenig emittieren konnten, hat sich ein größerer Pool an spannenden wikifolios gebildet, den wir nun schnellstmöglich emittieren wollen.

Die erste Tranche an wikifolio-Emissionen in diesem Jahr ist gestern erfolgreich emittiert worden.

Die komplette Liste aller neu investierbaren wikifolios findet man in unserer Suche, wenn man die Sortierung nach „Erstemission“ wählt: Liste der neu emittierten wikifolios

Wir haben nun auch die ersten wikifolios die Hebelprodukten enthalten können oder in ihrer Strategie vorsehen emittiert: Liste der neu emittierten wikifolios mit Hebelprodukten







Für alle Trader wollen wir nun noch einmal den gesamten Ablauf einer Emission im Folgenden kurz erörtern:

1) Wenn ein wikifolio alle Voraussetzungen für die Emission erfüllt hat (siehe auch FAQ wikifolio Lebenszyklus), wird der jeweilige Trader durch unser Service-Team kontaktiert.

2) Im Folgenden wird ein Telefonat mit dem Trader vereinbart, wo gemeinsam mit unserem Service-Team der Strategietext des wikifolios an die rechtlichen Vorgaben angepasst wird.

3) Alle Trader deren wikifolios von Lang & Schwarz kontrolliert und zur Emission freigegeben wurden, erhalten zukünftig ein Dokument per E-Mail von unserem Service-Team. Auf diesem Dokument müssen die passenden Entscheidungsgrundlagen der jeweiligen Handelsstrategie des wikifolios gewählt werden.

4) Das ausgefüllte Dokument muss vom Trader unterschrieben, an uns retourniert werden (gerne auch per E-Mail).

5) Die Auswahl der Entscheidungsgrundlage der Handelsstrategie des Traders kommt dann gemeinsam mit dem Anlageuniversum in den Nachtrag des Basisprospekts. Der finale Nachtrag wird an die BaFin gesendet und erfahrungsgemäß innerhalb einer Woche bestätigt.

6) Anschließend wird das wikifolio emittiert. Das unterschriebene Dokument gilt als Anhang der Lizenzvereinbarung, somit kann die Entscheidungsfindung nach Emission nicht mehr geändert werden.





Sollten noch weitere Fragen zu diesem Thema auftreten, kontaktieren Sie unser Service-Team unter service@wikifolio.com.

Wir wünschen allen Tradern einen guten Start in ein spannendes Börsenjahr 2014!

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.