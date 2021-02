Neue investierbare wikifolios KW 22

Im Zuge der Umstellung auf den neuen Emissionsprozess haben wir noch ein letztes Mal unserem gewohnten Ablauf folgend 41 wikifolios emittiert.

Mit dem neuen Emissionsprozess soll es nicht nur bei der Emission von wikifolio-Indexzertifikaten schneller voran gehen, sondern auch für wikifolio-Trader einfacher werden, alle Voraussetzungen für eine Emission zu erfüllen.

So kann beispielsweise die ausführliche Entscheidungsfindung zu einem wikifolio direkt in den wikifolio-Stammdaten festgelegt werden und muss nicht wie bisher über ein Formular erfasst werden. Insgesamt ist der Prozess nun flüssiger und auch in Zukunft soll in Sachen Transparenz die eine oder andere Änderung folgen. So soll auch für unsere Trader dann stets sichtbar sein, in welchem Emissionsprozess-Stadium sich ihr wikifolio gerade befindet und wann das wikifolio im Status "investierbar" sein wird.

wikifolioWFTraderLink

Wachstum & Dividende - WeltweitWADIWEIARUMASLink

Global Macro & Micro DirectionalX00X9macrotraderLink

HEBELCHANCE ULTRA000NITZ2OSTRADINGONOWLink

Strategien für jede MarktphaseSUCCESSKarlRitsertLink

investor 2141SCHNEEBI2141andreasLink

On the Tightrope WalkTIROWALKMOnStaMLink

HaiTäck04022604VolkswirtLink

Global Select DividendDE000GSDValueInvestorsLink

Trend Trading000TDPROytradeLink

Power Trader Best Stock PickingPOWER007PowerTraderLink

Top Trader PerformanceTRADERJOTraderINvestGOLink

All In One042013WachstumPlusLink

Smart ChickenSCHICKENCFGLink

defensive StrategieSTRATDEFAlbrechCieAGLink

Future InvestX0000001MarKowitzLink

Turbo ChickenTCHICKENCFGLink

Werte aus Deutschland Levermann13SLTT02thtescheLink

German Trend TwentyVQ000GTTViquantoLink

Trendfolger mit CrashabsicherungTMITCNevilLink

Free Trade World 1FTW12014hjmbmfinLink

BaumbergValueVALUE74GordonGekko74Link

Dax-en mit Tagesausblick (Hebel)0DAXEN0HTagesausblickLink

SR wisdom capital Hebel22072011SebastianReeseLink

Handeln mit HebelHANDELNBoerseversteherLink

Europe Hot 20ELCT20EquityIMLink

Risiko Anlage in ZertifikateDOPPELTDaxprofiLink

Chancenorientierte StrategieSTRATCHAAlbrechCieAGLink

Swing TurboAF07779BrokiLink

Henning Schreiber TrendInvestHSTRENDHenningLink

Regular ChickenRCHICKENCFGLink

Deutschland RSL3714RSLsharkinvestLink

Global Select ETF-WerteDE00HKITValueInvestorsLink

nk | Apollon -Luxus & Konsum-APOLLONnkfinanceLink

gehebeltes TradingGEHETRADBoerseversteherLink

Goldesel-TradingGOLDTDGGoldeselTradingLink

EMA Trading000COPROytradeLink

Zyklische Risiken und Dividenden14082010ThomasRigaLink

SI Stock RotationSTROMOSentivestLink

Schatten DiscounterDCOUNTERfindeberaterLink

Ludus MaximalLUDUSKrInvestLink

VERA Aktien Europa 4 Ind-TrendXX111100MarcoMLink

