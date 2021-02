Neue investierbare wikifolios KW 2-7

Hier die Zusammenfassung der in diesem Jahr emittierten wikifolios!

Nach einigen Neuerungen am wikifolio Basisprospekt ist die Emission wieder voll im Gange. In den letzten Wochen konnten 115 neue wikifolios emittiert werden. Viel Spaß beim durchstöbern der neuen Strategien!





wikifolioWFTraderLink

RZ Invest HDAX-Werte Plus IIRZHDAXP2RZInvestLink

Einer für PerformanceSCHMITT1MatthiasSchmittLink

Basic BalanceSCHMITT2MatthiasSchmittLink

Aktien-Scoring und ETF-WerteSCOREETFfmuellerLink

Reversal ChancenSK080004StrategaLink

Solide SpezialitätenSPEZILeipzscherLink

Steyerberg1STY00001CSchaeferLink

RenSys Long/ShortSYSTRLSRensysLink

PW-FND-TOP-NebenwerteTOPNWFUNRahaLink

MB Trend long/shortTREND111MBTRENDLink

TrendBot - Chartanalyse TradingTRENDBOTTrendBotLink

TSBR-BranchenrotationTS808GEMRahaLink

TSI-Folio einer dt. ZeitschriftTSI2013ValueTradeLink

Tuner_Growth&ChanceTUNER1TunerLink

Tuner_SustainabilityTUNER6TunerLink

fi·nan·ZEN - achtsam investierenZENBUDDYzenbuddyLink

ZZTradeZZTOPBekleblLink

CMB Value InvestingCMBVICMBInvestmentsLink

Chance Performance TradingCPTRADERMarkusWittLink

(M)DAX-Werte-MegatrendDAXGOShareixLink

Day TradeDAYTR8BekleblLink

Deutschland TradingDE000000HightraderLink

Event Driven StrategyEDS2013TradingXPRTLink

EQ - TrendinvestingEQ000004EQTraderLink

Dividendenstars Europa BEUDIVBAlexManteyLink

FH Nr. 1FHNR1FGHLink

Future-TradeFUTURE1NasaLink

Global Dynamic Multi Asset QuantGDMAQSPoechingerLink

GEOPOLITICAL BIZ OUTGROWGEOBIZGEOPOLITICALBIZLink

GUPRI Invest: CORE 01GUPRI01GUPRIInvestLink

Vision 45°GZOHV13GuenterZLink

Keep It Simple, Sweetheart!HBO0005NiklasKLink

KISS - InternetHBO0007NiklasKLink

Raus aus dem KellerHSG51RAKHSG51Link

KBV < 1KBVMSmschweizerLink

Nebenwerte und TechnologiewerteKURZCHANjoeLink

Risikogesteuertes InvestmentMINDRISKRisikoBalanceLink

MS Continuous Income SelectionMSCOINSESunTsuLink

Kaufe deine Angst!MUCFARNBMultiPlatinumLink

MW Invest Global OpportunitiesMWI00003mawo2607Link

MW Invest FamilyMWI00004mawo2607Link

ACTIVE PERFORMANCEPEAKPERFAPTraderLink

Magier der MärktePPINV008PPinvestLink

Renditeinvest2PROZENT2MoseLink

Rebound Aktien spekulativREBOUTOPTrendyLink

Riu TradingRIU2013riuLink

US-Aktien Momentum-Modell US-10RSDEPOTSReutzelSLink

Classic000CLAAdVertumLink

GEOPOLITICAL BIZ REALWERT01GEOBIZGEOPOLITICALBIZLink

DX Alpha3485HJSResearchLink

finkinvest-germany11119999FinkinvestLink

TSI Premium11660011TsiStrategieLink

HDAX/SDAX-Werte mit rel. Stärke12HSDAXATrendyLink

Chancen suchen und finden19920415JunolystLink

Mister3M 1a Gold & Silber Timer1ATIMINGMister3MLink

Trendstark1ATREND0EquityCurveLink

Spezialwerte200775tonipolsterLink

Dea Dia260769MartinfuchsLink

Gold Bull Trader290978OleWagnerLink

MEGATRENDS Long-Term ++300985niqLink

Disruptive Tech Companies300986niqLink

TRENDFOLGE ++300995niqLink

Value+35003579DU65Link

GGT - Gut und Günstig + Timing4HH4GGT4HGHLink

Trading Equity71540000CasuraInvestLink

Aktien Value-Strategie73460000CasuraInvestLink

Helmes Trend System Konservativ79540000CasuraInvestLink

CC-Dividendenoptimierung88CC13XRahaLink

Nasdaq100-Werte mit rel. Stärke8NASDATrendyLink

Quantitative ChancenA2222222EconomicaLink

A.E.I.O.U.AEIOU001Challenger300Link

Chancen Turnaround Aktien WeltAMTURAAlexManteyLink

Turnaround Aktien EuropaAMTUREAlexManteyLink

Technotrading: Deutsche MidcapsAUSBRUCHTraderLadyLink

RSAK - Relative Strength GlobalRSAKDDBayerischeVermLink

SMAK – Small/Mid Caps DACHSMAKDDBayerischeVermLink

VSAK - Value EuropaVSAKDDBayerischeVermLink

Value Smart Investor3041981DaveInvestorLink

Value international189873MLHLink

Mittelfristige Spekulationen38131813AOInvestLink

Dividende/Turnaround-Low Beta55567calculusLink

Deutsche Momentum-Aktien646464strategie2013Link

Sin Investments - Sünden666GEKKOGordonGekko666Link

finkinvest-world77777778FinkinvestLink

Tradingchancen international888999MLHLink

USA&GER-AktienAUSAEURsemLink

Automotive KennwerteAUTOMOTKarlinvestLink

Langfristige Dax-Werte-StrategieINDEXINVIndexInvestorLink

Just Momentum USAJUSTMOMEodeedoInvestLink

Qualitätsaktien: DividendenstarsLEAD03LeadInvestmentsLink

Long/Short DiskretionärMWXDISMarkowskiLink

Multi StrategieRAIVO111RaiVoLink

Wachstumsstarke UnternehmenSSTI2020SSTInvestLink

Top Select Germany by AnalystsT9SAGCDVInvestLink

ÜbernahmekandidatenTAKEOVERScheidLink

Momentum and Fundamental USUSODEEDOodeedoInvestLink

equity opportunitiesVACHINECHAVINELink

Power Performance TradingPPTRADERMarkusWittLink

Aktien: Internet / E-CommerceESECECIjt74Link

buy low - sell highBLSH1amendeLink

Dividendenaktien globalHYGL01Investor1974Link

Only Fonds-Werte InvestALXLAN73wrongturnLink

Substanz und Kontinuität999991semLink

Gold und Silber MajorsAUAGMAJOemituxLink

Megatrend ScoutMEGATR01MarkusWittLink

Trends - spekulativ, InvestmentTECHISeekInvestLink

MW Invest Dividend ValueMWI00001mawo2607Link

Wiener MischungWIEMISCHAlexGrueLink

Öl & GasOELGASCFInvestmentsLink

Hidden Champions Growth ChanceTRD211TrDInvestLink

ROHSTOFF TRADERROHSTMarkusWittLink

38/200 Tagelinie (long & short)38200329Marv1407Link

Investment IdeenSPEKIDEEemituxLink

Megatrend BreakoutMEGATR02MarkusWittLink

debull`s DickschiffeDEBULLDIdebullLink







Natürlich arbeiten wir, wie viele von euch durch unsere Anrufe und Legitimierungs-Anfragen schon bemerkt haben, mit Hochdruck an weiteren Neuemissionen.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.