„Fette“ Aktien

Jahrein, jahraus produziert Fettleibigkeit Wagenladungen von Geld für eine Reihe von Unternehmen. Die gesamte Industrie ist spezialisiert und gut gerüstet mit Produkten und Dienstleistungen, deren vorgebliches Ziel es ist „das Problem zu lösen“.

Es gibt sogar einen Index, der die Performance von Unternehmen abbildet, die darauf ausgerichtet sind von Dienstleistungen für fettleibige Menschen zu profitieren. Die im Index enthaltenen Aktien bestehen aus Unternehmen, die sich auf Gewichtsreduktionsprogramme, Kleidung in Übergrößen, Nahrungsergänzungsmittel, Pharmazeutika spezialisiert haben.

Saisonaler Chart des Solactive Obesity Index über die vergangenen 10 Jahre

Saisonaler Chart Im Gegensatz zu einem Standard-Chart, der einfach Aktienkurse über einen bestimmten Zeitraum darstellt, zeigt ein saisonaler Chart den durchschnittlichen Kursverlauf einer Aktie (oder eines Index) im Laufe eines Kalenderjahres, berechnet über mehrere Jahre. Die horizontale Achse zeigt den Zeitpunkt des Jahres, während die vertikale Achse das Niveau des saisonalen Musters (indexiert auf 100) zeigt.

Der Index verzeichnet Gewinne von März bis Juni und zeigt somit einen deutlichen saisonalen Trend über die letzten 10 Jahre. Sehen wir uns dazu den saisonalen Verlauf einzelner "Fettleibigkeits-Aktien" an.

Gewichtsabnahme-Aktien auf dem saisonalen Radar

Die Saisonalität von Einzelaktien ist nicht nur ein zufälliges Ereignis, das die Bühne aus heiterem Himmel betritt. Einzelne Aktien weisen ausgeprägte saisonale Muster auf, entweder wegen interner geschäftlicher Gründe oder aufgrund diverser externer Einflussfaktoren.

Zu diesen externen saisonalen Treibern gehören u.a. das Wetter sowie die Markt-Stimmung zu bestimmten Zeiten des Jahres. Im Folgenden stellen wir zwei „Fettleibigkeits-Aktien“ vor, deren Saisonalität wahrscheinlich von beiden Treibern profitiert.

Auf wärmeres Wetter bereitet man sich am besten mit gesunder Ernährung und Bewegung vor. Und wer ist ein besserer Experte für diese Angelegenheiten als Medifast . Medifast ist ein amerikanisches Unternehmen für Ernährung und Gewichtsabnahme mit Sitz in Baltimore, Maryland. Medifast produziert, vertreibt und verkauft Produkte zur Gewichtsabnahme sowie andere gesundheitsbezogene Produkte via Websites, Multi-Level-Marketing, Telemarketing und Franchise-Kliniken zur Gewichtsabnahme.

Saisonaler Chart von Medifast über die vergangenen 15 Jahre Den interaktiven Medifast-Chart finden Sie auf seasonax.com

Ich habe die starke saisonale Phase vom 22. März bis zum 02. Juni in dem Chart markiert. In dieser Zeitspanne von 50 Handelstagen stiegen die Aktien von Medifast in den vergangenen 15 Jahren im Schnitt um beachtliche 36,64 Prozent. Darüber hinaus zeigt die Häufigkeit, mit der im Lauf der Zeit in dieser Phase positive Erträge generiert wurden, dass dieses saisonale Muster höchst beständig und zuverlässig ist. Das folgende Balkendiagramm zeigt die Erträge, welche die Medifast-Aktie im relevanten Zeitraum vom 22. März bis zum 2. Juni in jedem einzelnen Jahr seit 2006 erzielt hat.

Ertrag des saisonalen Musters in jedem Jahr seit 2006

Diese Unternehmen befassen sich mittlerweile mit mehr als nur der Gewichtsabnahme - sie vermarkten ein ganzes Sortiment neuer Produkte rund um Gesundheit, Geist und Körper, die zu unserem neuen Lebensstil und unseren neuen Gewohnheiten passen.

Ohne Fleiß kein Preis

Es ist eine weithin bekannte Tatsache, dass in den USA der höchste Prozentsatz an übergewichtigen Erwachsenen in der Welt lebt. Bis 2030 sollen 47 Prozent der Bevölkerung fettleibig sein.

Die massive Gewichtszunahme hat die Nachfrage nach Medikamenten und Behandlungen für Krankheiten wie Diabetes, Herzkrankheiten, Bluthochdruck und sogar Osteoarthritis angefacht. Pharmariesen kurbeln ihre Umsatzzahlen mit Produkten gegen Fettleibigkeit an. Für die pharmazeutische Industrie gilt mit Sicherheit eine Regel: Ohne Fleiß kein Preis.

Einer der Akteure im Markt ist der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk, der pharmazeutische Produkte mit einem besonderen Schwerpunkt auf Diabetes herstellt und vertreibt. Die Aktie von Novo Nordisk tritt von Ende März bis Mai in eine starke saisonale Phase ein.

Saisonaler Chart von Novo Nordisk über die vergangenen 15 Jahre Alle Details und weitere Analysen im interaktiven Chart auf seasonax.com.

In den vergangenen 15 Jahren stiegen die Aktien von Novo Nordisk in dieser Zeitspanne von 29 Handelstagen im Schnitt um 6,91 Prozent. Darüber hinaus waren die Erträge des Musters seit 2006 sehr beständig.

Ertrag des saisonalen Musters in jedem Jahr seit 2006

Die Pharmaindustrie hat eine Renaissance durch die Spezialisierung auf diverse Medikamente gegen Fettleibigkeit erlebt. Die drei größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung setzen zusammen mehr als 300 Milliarden Dollar pro Jahr um. Eine beachtliche Zahl!

Wollen diese Firmen wirklich, dass die Menschen abnehmen? Wir haben hier vielleicht Stoff für eine interessante Debatte darüber, wie man Menschen am besten vor Schaden bewahrt und woraus die Vorzüge oder Nachteile des Kapitalismus bestehen, aber diese Diskussion werde ich jemand anderem überlassen.

„Market Timing” war noch nie so einfach!

Neben den Aktien, die wir in dieser Ausgabe besprochen haben, gibt es noch zahlreiche andere Aktien, die regelmäßig wiederkehrende saisonale Muster aufweisen. Um das Auffinden solcher Handelschancen noch leichter zu machen, haben wir den neuen Seasonality Screener eingeführt. Der Seasonality Screener ist ein Instrument zur Identifizierung von Handelschancen mit überdurchschnittlichem Gewinnpotential auf der Basis vorhersehbarer saisonaler Muster, die sich in fast jedem Kalenderjahr wiederholen.