Getränkeaktien, um den Durst der Anleger zu löschen

In einer vergangenen Ausgabe haben wir dieses Phänomen im Detail analysiert, indem wir die Halbjahresergebnisse der elf größten Aktienmärkte nach Marktkapitalisierung ausgewertet haben. Die Studie zeigt, dass die saisonal schwache Periode in den Sommermonaten - auch bekannt als „Halloween-Effekt“ - tatsächlich existiert. Gibt es in diesem Zeitraum noch versteckte Perlen, die man finden könnte? Oder sollte man schlicht Aktien aller Sektoren leerverkaufen?

Die Getränkestudie

Man kann davon ausgehen, dass der Aktienmarkt von Mai bis Ende Oktober im Schnitt deutlich schwächer ist als in den übrigen Monaten des Jahres. Es gibt jedoch einige Branchen, die von der bevorstehenden Sommersaison deutlich profitieren, und eine ragt insbesondere heraus.

Laut Slice Intelligence haben die Sommer- und Wintersaison einen erheblichen Einfluss auf den Jahresumsatz diverser Getränke. In den wärmeren Monaten steigt der Verkauf von Energydrinks, Sportgetränken, Limonaden und Bier. In der Wintersaison kommt es zu Spitzen beim Verkauf und Konsum von Tee, Wein und Spirituosen. Diese Trends sind in der nachfolgenden Grafik deutlich zu erkennen.

Getränkeaktien auf dem Schirm

Energie- und Sportgetränke werden definitiv zu einem Grundnahrungsmittel im Sommer und Monster Beverage ist ein herausragender Vertreter dieser Produktkategorie. Monster Beverage ist ein amerikanischer Getränkehersteller, der Energy-Drinks wie Monster Energy, Relentless und Burn herstellt. Wie das Marktforschungs-Team von T4 feststellte, hat das Unternehmen im Jahr 2020 fast 39 Prozent des 57 Milliarden Dollar schweren US-Energydrink-Marktes beherrscht.

Saisonaler Chart von Monster Beverage über die vergangenen 10 Jahre Den interaktiven Monster Beverage-Chart finden Sie auf seasonax.com.

Die verstärkte Nachfrage nach Energydrinks im Sommer ist im saisonalen Chart von Monster Beverage klar zu erkennen. Die Aktie befindet sich in einer starken saisonalen Phase von Ende März bis Anfang Juli.

Saisonaler Chart Im Gegensatz zu einem Standard-Chart, der einfach Aktienkurse über einen bestimmten Zeitraum zeigt, bildet ein saisonaler Chart den durchschnittlichen Kursverlauf einer Aktie (oder eines Index) im Laufe eines Kalenderjahres ab, berechnet über mehrere Jahre. Die horizontale Achse zeigt den Zeitpunkt des Jahres, während die vertikale Achse das Niveau des saisonalen Musters (indexiert auf 100) zeigt.

Ich habe die kommende starke saisonale Phase vom 9. Mai bis zum 7. Juli - berechnet über die vergangenen 10 Jahre – hervorgehoben. In dieser Zeitspanne von 41 Handelstagen stieg die Aktie von Monster im Schnitt um beachtliche 10,03 Prozent. Zudem zeigt die Häufigkeit mit der in dieser Phase positive Erträge erzielt wurden, dass dieses saisonale Muster konsistent und sehr zuverlässig ist. Das Balkendiagramm unten zeigt die Erträge, die Monster im markierten Zeitraum vom 9. Mai bis zum 7. Juli in jedem einzelnen Jahr seit 2011 geliefert hat.

Ertrag des saisonalen Musters für jedes Jahr seit 2011

Darüber hinaus zeigt der bisherige Kursverlauf der Monster-Aktie im Jahr 2021, dass der saisonale Trend bereits im März begonnen hat. Die Frage ist: Wird der Kursanstieg bis Juli anhalten?

Eine weitere „erfrischende“ Aktie, die ich analysiert habe, ist National Beverage - das fünftgrößte Unternehmen für Softdrinks in den Vereinigten Staaten.

Saisonaler Chart von National Beverage über die vergangenen 10 Jahre Mehr Details im interaktiven Chart auf seasonax.com

In den letzten 10 Jahren befand sich National Beverage in einer starken saisonalen Phase vom 31. Mai bis zum 13. September. In dieser Zeitspanne von 74 Handelstagen stieg die Aktie im Schnitt um 15,51 Prozent. Zudem sind die Erträge des Musters in diesem Zeitraum seit 2011 konsistent und positiv.

Warmes Wetter wirkt sich unmittelbar auf die Umsätze aus, weil die Menschen, um sich abzukühlen zu erfrischenden Getränken greifen. Außerdem ist es eine weithin bekannte Tatsache, dass defensive Sektoren in den Sommermonaten besser abschneiden als der Gesamtmarkt. Anstatt einfach Positionen zu verkaufen, könnte daher eine Sektorrotation als sinnvolle Alternative ins Auge gefasst werden.

Ein weiteres Getränk, das in den Sommermonaten seinen Verkaufs- und Konsumhöhepunkt erreicht ist Bier. Ein hervorragendes Beispiel für unsere Zwecke ist The Boston Beer Company , die zur zweitgrößten „Craft“-Brauerei in den Vereinigten Staaten gewachsen ist. Diese Aktie zeigt eine großartige saisonale Phase vom 4. Juni bis zum 16. August mit einer erstaunlichen durchschnittlichen Rendite von 15,85 Prozent während dieser kurzen Zeitspanne.

Saisonaler Chart von The Boston Beer Company über die vergangenen 10 Jahre Mehr Details auf seasonax.com

Die durstige Saison hat begonnen

Es ist deutlich zu erkennen, dass es eine Korrelation zwischen dem Anstieg des Jahresumsatzes der oben genannten Getränke und der starken Saisonalität der Aktien der Firmen gibt, die sie erzeugen, getrieben durch das wärmere Wetter (Veranstaltungen im Freien wie Grillpartys und Picknicks werden zu wichtigen Nachfrage-Treibern in der Sommersaison).

Es gibt jedoch noch einen weiteren wichtigen Faktor, der die Märkte im letzten Jahr getrieben hat - nämlich Covid-19. Die Pandemie hat viel Schaden angerichtet; die Umsätze, die den Restaurants während der Lockdowns abhandengekommen sind, haben die Getränkeindustrie schwer getroffen. Aber mit jedem Tag, an dem sich eine größere Zahl von Menschen impfen lässt, normalisieren sich die Wirtschaft und unser Lebensstil. Getränkeaktien werden ihren Schwung zurückbekommen, wenn die Bars und Restaurants auf der ganzen Welt wieder eröffnet werden.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um eine Position einzugehen? Das müssen Sie selbst herausfinden. Denken Sie aber daran, die starken saisonalen Treiber in Ihre Überlegungen einzubeziehen.