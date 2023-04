Good News für Secunet-Anleger: IT-Sicherheit boomt

Trotzdem hat die Secunet Security -Aktie während des Kurseinbruchs im Frühjahr zunächst einmal über 40 Prozent an Wert eingebüßt. Wer in dieser Phase aber einen kühlen Kopf bewahrt hat und bei dem potenziellen Profiteur der Krise eingestiegen ist, der kann sich die Hände reiben. Seit dem Tief im März hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Und die gestern verkündete Erhöhung der Jahresprognose belegt, dass die Idee von der starken Nachfrage tatsächlich Sinn ergibt. Die Ziele für Umsatz und Gewinn wurden um gut 20 bzw. 50 Prozent angehoben. Basis der neuen Prognose ist der hohe Auftragsbestand, welcher laut Unternehmensangaben auf den Nachholbedarf bei mobilen Arbeitsplätzen infolge der Corona-Krise zurückzuführen ist. Die Aktie konnte daraufhin 12 Prozent zulegen und exakt das bisherige Allzeithoch erreichen.

<p>Zurück zu Secunet: Einen Bruchteil der Position hat Sanders gestern mit einem beeindruckenden Plus von 450 Prozent verkauft. Die Erhöhung der Jahresziele hat ihn grundsätzlich nicht überrascht: „Das passiert häufiger, da meist sehr konservativ prognostiziert wird.“ Trotzdem findet der Trader die geplanten Umsatz- und Gewinnsteigerungen „beeindruckend“, da Secunet im vergangenen Jahr eine Sonderkonjunktur durch die Einführung der Telematik-Infrastruktur für deutsche Ärzte und Krankenhäuser hatte. Für die überproportional steigenden Gewinne indes liefert er die Erklärung direkt mit: „Das EBIT wächst schon seit Jahren schneller als der Umsatz, da Secunet seine SINA Produkte mit sehr guten Margen verkaufen kann. Diese werden vor allem an öffentliche Bedarfsträger vertrieben.“</p>

Gute Nachrichten, intakter Trend

Vincent Soltau ( Juliette ) hingegen hat die Secunet-Aktie erst gestern Vormittag in sein wikifolio Trend- & Newstrading Aktienwerte aufgenommen, liegt hier aber auch schon über vier Prozent im Plus. In seinem dazugehörigen Kommentar verweist der seit fast 20 Jahren an der Börse aktive Trader auf die neuesten Nachrichten des Unternehmens. Das passt zu seiner Strategie, bei der Aktien „nach News und Trendsignalen“ gehandelt werden sollen. In dem aktuell fast voll investierten und 14 Werte umfassenden Musterdepot ist Secunet jetzt mit gut fünf Prozent vertreten und soll dafür sorgen, dass die positive Entwicklung des Anfang 2017 gestarteten wikifolios (120 Prozent Performance bei 45 Prozent Maximalverlust) weiter anhält. Die Verluste aus dem Frühjahr sind zum Großteil bereits wettgemacht, bis zum Allzeithoch fehlen aber noch einige Prozentpunkte.