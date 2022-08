US-Big-Tech: Der Kampf um Platz 1

Wenn es jemanden gibt, der sich mit US-Tech-Aktien auskennt, dann ist das Top-Trader Richard Dobetsberger ( Ritschy ). Sein wikifolio FuTecUS ist eines der erfolgreichsten der Plattform. Darin setzt er hauptsächlich auf US-amerikanische Unternehmen, die Zukunftstechnologien vorantreiben. Wir haben es uns darum nicht nehmen lassen, Dobetsberger um eine persönliche Einschätzung zu der Frage zu bitten, welches der drei Unternehmen in den kommenden Jahren die Nase vorn haben wird. Auch hier überzeugt Dobetsberger Microsoft: “Die starke finanzielle Struktur, das innovative Cloud Geschäft und auch die Verflechtung im Software Bereich sprechen für Microsoft. Das Geschäftsfeld von Amazon ist für mich aufgrund der breiten Streuung in unterschiedliche Geschäftsfelder am risikoreichsten während einer Phase mit höherer Inflation.”

