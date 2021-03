Das sind die 3 erfolgreichsten neu investierbaren wikifolios im Dezember!

Damit Sie vom ersten Moment an von der Wertentwicklung der 158 Newcomer-wikifolios profitieren können, stellen wir Ihnen hier die erfolgreichsten Top-Neuemissionen nach durchschnittlicher monatlicher Performance seit Beginn vor.

Platz 1: Schöne Aussichten!

Das Rennen um die erfolgreichste Neuemission hat das wikifolio "Deutsche Aktien Aktiv" von Tim Rademacher gemacht. Der Spezialist für deutsche Nebenwerte ist unter seinem Tradernamen smax1980 möglicherweise schon einigen Lesern ein Begriff. Bei der Titelauswahl berücksichtigt er neben den üblichen Kennzahlen auch Geschäftsdynamiken und das Zukunftspotenzial der Unternehmen. Mit diesem Ansatz wünschen wir ihm auch in Zukunft viel Erfolg.

Kennzahlen:

Durchschnittliche monatliche Performance 7,09% Größter Verlust (bisher) -8,34% Risiko-Faktor 1,02 x

Platz 2: Europa ist attraktiver

Mit seiner selbst entwickelten "Crash-Risk-Control-Strategie" und dem Fokus auf europäische Aktien konnte sich Bertan Güler aka ploutos den zweiten Platz dieser Wertung sichern. Bei der Selektion der Titel berücksichtigt er in seinem wikifolio "Aktienwertselektion Europa" charttechnische und fundamentale Kennzahlen und verfolgt dabei das Ziel, eine risikoadjustierte Rendite zu erzielen. Obwohl er Werte mit hoher Liqudität bevorzugt, versucht er die Handelsfrequenz in seinem wikifolio niedrig zu halten und Umschichtungen zu vermeiden.



Kennzahlen:

Durchschnittliche monatliche Performance 2,00% Größter Verlust (bisher) -7,97% Risiko-Faktor 0,48 x

Platz 3: Die Suche nach der besten Formation

Einen gegenteiligen Ansatz verfolgt Dominik Schuster in seinem wikifolio "GH+ Premium Charting Strategy". Er setzt seine Handelsidee unter dem Tradernamen GHTrading um und legt den Fokus auf die Deutung von Chartformationen. Schuster beschäftigt seit seiner Jugend mit dem deutschen und internationalen Börsenhandel, bevorzugt aber in diesem wikifolio deutsche Standardwerte.

Kennzahlen:

Durchschnittliche monatliche Performance 2,00% Größter Verlust (bisher) -6,87% Risiko-Faktor 0,80 x

Kriterien

Berücksichtigt wurden ausschließlich wikifolios mit einem maximalen Verlust von 20 Prozent und einem Risikofaktor unter 1,5. Dachwikifolios und wikifolios mit Hebelprodukten finden sich diesmal nicht in der Auswahl. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Stand 14.12.2017

In der wikifolio-Suche finden Sie alle neu investierbaren wikifolios!

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.