Der Top Trade der Woche: + 148,76 %

Einen der Top Trades der Woche erzielte Björn Bröcher ( Rogall ) am Mittwoch (8.3). In seinem wikifolio Aktien-Werte und Trading verkaufte er 3U Holding -Aktien mit einem Gewinn von 148,76 Prozent. Das war allerdings nicht der einzige 3U-Trade von Bröcher diese Woche. Drei Mal hat bei dem wikifolio Trader dank der deutschen Beteiligungsgesellschaft diese Woche die Kasse geklingelt. Insgesamt machten die Trades einen Anteil im Portfolio von 2,88 % aus. Aktien der 3U Holding hat sich Bröcher im Februar 2019 erstmals ins wikifolio gelegt. Die 3U-Aktie ist nach den Verkäufen mit aktuell 9,5 Prozent Gewichtung nach wie vor die größte Einzelaktien-Position in Aktien-Werte und Trading.

