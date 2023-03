Top Trade der Woche: + 1.120,8 %

2016 hat sich Götz erstmals Aktien des Chipherstellers Nvidia in sein wikifolio Technology Outperformance gelegt. Den richtigen Riecher bewies Götz damit nicht nur bei der Wahl des Investments, sondern auch bei der Benennung seines wikifolios. Denn für „Outperformance“ hat der Tech-Wert Nvidia in der Zwischenzeit wahrlich gesorgt. Aktuell liegt die Aktie mit einer Performance von + 1.122 % in seinem wikifolio. Munition für weitere Top-Trades hat Götz reichlich. Nvidia ist mit 13,2 % Gewichtung die größte Position in Technology Outperformance.