Die Top 50 – das Beste aus der Heimat und der Ferne

Das Rebalancing – also die quartalsweise Überprüfung und Anpassung – des wikifolios Top 50 Community Aktien M wurde im Mai erfolgreich über die Bühne gebracht und zog einmal mehr spannende Veränderungen nach sich. Was sich nicht geändert hat: Das Musterdepot besteht weiterhin aus den 50 beliebtesten Aktien der Top-Trader auf wikifolio.com.

Die „Old Economy“ wird neu

Das dazu mit Volkswagen und Daimler einmal zwei deutsche Autobauer zählen würden, war noch vor wenigen Monaten nicht absehbar. Zu wenig Zukunftsmusik trauten Börsianer den heimischen Giganten zu, zu gut waren die Schlagzeilen, die der E-Auto-Pionier Tesla lieferte. Doch der Wind dreht. Während der DAX von Hoch zu Hoch eilt und an der Nasdaq verschnauft wird, haben VW und Daimler ihre E-Auto-Pläne der Öffentlichkeit offenbart – und sich damit die Gunst der Börsianer und der wikifolio-Trader gesichert.

Die Aktien von Volkswagen und Daimler liegen seit Jahresanfang daher auch mit 58 bzw. 39 Prozent im Plus, während Tesla zweistellig im Minus notiert. Nun bedeutet das aber freilich nicht automatisch, dass die Community die Tesla-Aktien „abschreibt“. Im wikifolio Top 50 Community Aktien M geht ab sofort beides: Die „New Economy“ mit Tesla und der chinesischen BYD trifft auf die alten Hüte, Volkswagen und Daimler. Vertreten sind sie allesamt zum Beispiel auch in Uwe Harichs wikifolio Global-NewMobility . Dass Volkswagen und Daimler in Sachen Elektrifizierung und Digitalisierung ordentlich Gas geben, geht auch aus den Kommentaren des Traders hervor: „VW startet ab 2025 in Hamburg mit sogenannten Robotaxis. Nach den Plänen von VW werden in vier Jahren Moia-Fahrzeuge wie von Geisterhand gelenkt und ohne Zutun eines Fahrers in der Hansestadt unterwegs sein. (…)“ VW-Chef Herbert Diess will Volkswagen, wie Harich schreibt, mit eigenen Prozessoren außerdem zum Digitalkonzern machen. „VW's Strategie 2030 soll den Autokonzern auf Augenhöhe mit Tesla und Apple heben.“

Global-NewMobility

+77,5 % 1 Jahr 1,36 × Risiko-Faktor

EUR 174.338,48 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 50,7 Prozent

Die Brennstoffzelle wird Mainstream

Aber auch Daimler hat große Pläne, wie Harich summiert: „Der Konzern will bis 2030 mindestens jedes zweite Fahrzeug mit E-Antrieb ausstatten. Bis 2039 ist dann geplant, jedes Fahrzeug als E-Auto zu produzieren. Eingeschlossen sind hier allerdings auch die Plug-In Hybrid Versionen. Im LKW-Bereich soll noch 2021 ein vollelektrischer LKW mit einer Reichweite von 200 Kilometer in Serie gehen. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts ist ein Brennstoffzellen-LKW geplant, der mit einer Wasserstoff-Füllung mehr als 1000 Kilometer fahren kann.“

Apropos Wasserstoff: Auch nach dem Abverkauf der Aktien der Brennstoffzellenhersteller sehen die Top-Trader hier unterm Strich noch keinen Handlungsbedarf. Die namhaften Branchenvertreter Plug Power , Ballard Power , Nel Asa und PowerCell Sweden bleiben vorerst Teil der Top 50 Community Aktien M. Plug Power ist zum Beispiel immer noch in 40 und damit 7,1 Prozent aller Top-wikifolios vertreten. Das ist mehr als genug, um sich einen Platz unter den 50 beliebtesten Aktien der wikifolio-Trader zu sichern.

Community goes China

Zunehmend beliebt werden innerhalb der Community offensichtlich auch chinesische Unternehmen. Neben der eingangs bereits erwähnten BYD, die schon lange im wikifolio vertreten ist, setzen die Top-Trader neu nun auch auf den Haushaltsgerätehersteller und Smart-Home-Experten Haier Smart Home und den Solarkonzern JinkoSolar . Axel Albietz hält Haier in seinem wikifolio AA+ Master-Trading ohne Hebel : „Haier Smart Home ist der Hidden-Champion im wikifolio und könnte der Trigger für neue Allzeithochs werden. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen chinesischen Blue Chip (…). Die im wikifolio enthaltenen D-Shares sind absolut gleichberechtigt mit den A- und H-Shares, welche in Hongkong und China bei umgerechnet weit über 3 Euro notieren. Ich bin mir sicher, wer hier etwas Geduld mitbringt wird früher oder später mit Kursen über der drei Euro-Marke belohnt und bis dahin freut man sich über eine Dividendenrendite von aktuell ca. 2,8 Prozent. Die Aktie ist für mich auf diesem Niveau ein klarer Kauf.“ Aktuell ist Haier in 33 bzw. 6 Prozent aller Top-wikifolios vertreten.

AA+ Master-Trading ohne Hebel

+56,5 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 2.489.281,80 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 25,7 Prozent

„Corona-Gewinner“ fliegen raus

Da die Top 50 der Community dem Namen entsprechend auf die beliebtesten 50 Aktien beschränkt sind, fliegen auch vier Aktien aus dem Depot. Die Reise endet hier für den Online-Modehändler Global Fashion Group und den Videokonferenzen-Anbieter Zoom . Während bei GFG ein Gewinn von 160 Prozent mitgenommen werden konnte, zogen die Top-Trader bei Zoom die Reißleine. Die Corona-Pandemie hievte die Zoom-Aktie bis zum Oktober letzten Jahres in unfassbare Höhen – eine Überbewertung, die in den letzten Monaten abgebaut wurde. Die Aktie wurde nun mit einem realisierten Verlust aus den Top 50 Community Aktien M verkauft. Mit Gewinn verkauft wurde indes der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius sowie der österreichische IT-Konzern S&T . Was bleibt also im wikifolio Top 50 Community Aktien M? Wie schon im Zuge des letzten Rebalancings festgestellt: Jede Menge Nachhaltigkeit, jede Menge Technologie und Zukunftsmusik und jede Menge Wachstum. Ob die Community wieder einmal den richtigen Riecher hat, wird sich an der Performance zeigen. Dranbleiben!

Alle Änderungen und Vorteile auf einen Blick

Die Vorteile der „Top 50 Community Aktien M“: passive Strategie als Alternative zu ETFs

breite Diversifikation

bessere Risikostreuung durch Gleichgewichtung der Aktien (im Unterschied zur Gewichtung nach Marktkapitalisierung)

keine Investmenttrends mehr verpassen

das Wissen der Top-Trader vereint zu einem wikifolio

volle Transparenz und laufende Kommentare der Top-Trader auf der entsprechenden wikifolio-Detailseite

Outperformance vs ETF-Portfolio im Backtest*