 „Investiere nur in eine Aktie, deren Geschäft du auch verstehst.“

Simon Weishar ( Szew ) ist ein Trader mit klaren Prinzipien. Was Mainstream oder Hype gebieten ist für ihn nicht wichtig. Versteht er das Geschäftsmodell eines Unternehmens nicht bis ins Detail, lässt er die Finger davon. Gekauft werden Aktien nur nach intensiver eigener Analyse. Dann scheut er sich aber nicht vor Märkten oder Branchen, die von der breiten Masse gerade verschmäht werden. Wie groß Weishars Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist, zeigt die geringe Diversifikation seines wikifolios Szew Grundinvestment . Gerade einmal 6 – 15 Einzeltitel finden sich im Portfolio. Ein Blick auf die seit 2014 erzielte Performance von über 550 Prozent beweist: Weniger ist manchmal mehr!

Weishar: Prosus , Softbank und Facebook. Bei Softbank und Prosus ist der Investmentcase für mich ähnlich. Mittelfristig sind beide interessant, da der Wert ihrer Beteiligungen in etwa doppelt so hoch ist wie der aktuelle Börsenwert und man hier also den Euro für 50 Cent kaufen kann. Dieser Abschlag wird wahrscheinlich nie ganz aufgeholt, doch ist er aktuell besonders hoch und könnte sich eher in Richtung 20 Prozent entwickeln. Aber auch langfristig sind beide interessant, da sie immer wieder in spannende Zukunftsunternehmen investieren und damit nicht von einer Geschäftsidee abhängig sind.

Auch Facebook zeichnet sich durch seine Wandlungsfähigkeit aus, hatte man immer Sorge, dass das eigentliche Produkt irgendwann veraltet sein könnte und nicht mehr genutzt wird, so hat Facebook durch sehr wertschaffende Übernahmen gezeigt, dass es neue Trends nicht verschläft und immer wieder eine Vorreiterrolle einnehmen kann. Die Aktie ist zudem aktuell fundamental günstig bewertet und dürfte von dem erwarteten virtual reality Trend massiv profitieren.