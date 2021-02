Verbio steht ganz oben auf der „Buy“-Liste

Alternative Kraftstoffe sollen in Zukunft für einen saubereren Verkehr auf den Straßen sorgen. Dafür wird viel Geld in die Hand genommen. Im Fokus stehen dabei u.a. auch fortschrittliche Biokraftstoffe, die aus Gülle oder Stroh hergestellt und für deren Produktion somit keine zusätzlichen Agrarflächen benötigt werden. Profitieren könnte davon der Biokraftstoffhersteller Verbio , der in der vergangenen Woche gerade seine Halbjahreszahlen vorgelegt hat. Nach deutlichen Umsatz- und vor allem Gewinnsteigerungen bestätigte das Unternehmen seine im Herbst aufgestellte Jahresprognose.

Die Analysten von Hauck & Aufhäuser bezeichnen diese Ziele allerdings als „zunehmend konservativ“ und rechnen in den kommenden Monaten mit einer Anhebung. Als Begründung verweisen die Strategen auf das starke Wachstumspotenzial für Biomethan sowie die Tatsache, dass die Wachstumsgeschichte von Verbio auf mehr als nur einem Standbein basiere. Bei einem Kursziel von 47 Euro sei „jede kurzfristige Kursschwäche eine gute Einstiegsgelegenheit“.

Wenn der Kurs fällt, wird gekauft

wikifolio-Trader Vincent Soltau ( Juliette ) scheint das genauso zu sehen. Für sein wikifolio Tech & GreenTech Aktienwerte hat er den Bestand an Verbio-Aktien in den vergangenen sieben Tagen sukzessiv ausgebaut. In diesem Zeitraum war die Aktie von 44 auf 33 Euro gefallen. Die ersten Käufe hatte Soltau bei dem Titel bereits im November bei Kursen von rund 10 Euro getätigt. Demzufolge liegt er bei der in seinem Depot mit rund fünf Prozent gewichteten Position trotz der jüngsten Rückschläge auch immer noch mit 140 Prozent im Plus.

Der seit dem Frühjahr förmlich explodierte Kurs des wikifolios selbst liegt mittlerweile bei 600 Euro. Seit dem Start im Spätherbst 2016 brachte es das Depot im Jahresdurchschnitt auf ein Plus von 52 Prozent. Der Trader liegt mit seiner Handelsidee aber auch voll im Trend. Schließlich sucht er gezielt nach wachstumsstarken Nebenwerten mit den Schwerpunkten Technologie und „Green-Tech“.

Wenn das Regelwerk es vorgibt, wird verkauft

Auch wenn die Käufe bei Verbio auf wikifolio.com seit Bekanntgabe der Ergebnisse deutlich überwiegen, gibt es auch einige prominente Trader, die sich auf der anderen Seite des Marktes positioniert haben. Dazu zählt zum Beispiel Stephan Pflug ( Leise ), dessen Ende 2012 eröffnetes wikifolio Qualität, angelehnt an Susan Levermann noch immer zu den größten Anlegerlieblingen zählt. Nach einem fulminanten Start mit über 300 Prozent Wertzuwachs bis Mitte 2017 und einer längeren Konsolidierungsphase im Anschluss läuft es hier seit dem Frühjahr 2020 auch wieder richtig gut.

Aktuell weist das Musterdepot eine Performance von 430 Prozent oder durchschnittlichen 22 Prozent pro Jahr aus. Das aktuell aus 14 Werten bestehende Portfolio wird nach einem festen Regelwerk zusammengestellt. Das wiederum basiert auf verschiedenen Bewertungskriterien aus einem Buch von Susan Levermann. Verbio zählt seit Ende der abgelaufenen Woche allerdings nicht mehr zu dem erlesenen Kreis der Depotwerte. Die im August 2020 erworbene und am Schluss recht hoch gewichtete Aktie wurde mit einem Kursplus von 166 Prozent verkauft. „Die Marktreaktionen auf die Halbjahreszahlen waren deutlich negativ, relativ zum Kursverlauf des SDAX. Beim Bewertungskriterium ‚Reaktionen auf Geschäftszahlen‘ gab es somit einen Minuspunkt, was die Gesamtpunktzahl von Verbio in den Verkaufsbereich gedrückt hat“, erläuterte der Trader die Gewinnmitnahme.

