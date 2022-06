Voting-Insights: Sind Tourismus-Aktien ein Kauf?

Die Reiselust ist groß. Die Flugbranche rechnet für die kommende Urlaubs-Saison mit einer Auslastung knapp unter dem Niveau von 2019 – also dem letzten Vor-Corona-Sommer. Der ideale Zeitpunkt also, um in die teils deutlich gebeutelten Aktien der Tourismus-Branche zu investieren? Möglich, aber nicht die erste Wahl – das sagt zumindest die überwiegende Mehrheit der wikifolio Community.

Auch Top-Trader Richard Dobetsberger hat beim Voting für „Möglich, aber nicht erste Wahl“ abgestimmt. Seine Auswahl erklärt er wie folgt: „Für mich sind diese Tourismus-Aktien aktuell ein klares Jein. Ja, weil einerseits der Hunger nach Fernreisen in vielen Menschen wieder ansteigt und die Restrukturierung der einen oder anderen Firma sich positiv auf die Geschäftszahlen der Zukunft auswirken könnte. Nein, weil die Konkurrenz mit zB. Booking.com von der Online-Geschäftsidee für mich mehr Assen im Ärmel hat.“ Außerdem gibt Dobetsberger mit Blick auf den Herbst zu bedenken: „Nach der Welle, ist vor der Welle ... und da spreche ich jetzt nicht vom Surfen.“ Es verwundert daher wenig, dass sich in Dobetsbergers wikifolio Umbrella derzeit keine Tourismus-Aktien finden.

Top-Trader Kai Knobloch, der unter anderem das wikifolio Trend & Fundamental betreut, argumentiert ähnlich wie Dobetsberger: „Tourismus-Aktien sind nach dem Abklingen der Pandemie sicher eine interessante Beimischung für das Depot. Man sollte hier aber einen genauen Blick auf das jeweilige Unternehmen werfen.“ Die Finger lassen würde Knobloch aktuell von „Airlines wie Lufthansa oder Reisekonzernen wie Tui . Diese sind für mich mittel- bis langfristig kein Kauf, da deren Geschäftsmodelle schon vor der Pandemie problembehaftet waren und sich die Bilanzen und Bewertungsrelationen aufgrund von Schuldenaufnahmen und Kapitalerhöhungen in den vergangenen Jahren eher noch verschlechtert haben.“ Es gibt für Knobloch aber sehr wohl aussichtsreiche Tourismus-Aktien: „Langfristig interessant finde ich dagegen Unternehmen wie Booking Holdings, Airbnb oder Sixt , deren Umsätze und Gewinne auch an der Tourismus-Branche hängen.“

