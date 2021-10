Vom Hype in die Versenkung – wo bleibt das Wasserstoff-Comeback?

Für die restlichen Branchenaktien gilt Ähnliches – einzig von einer Erholung ist im Allgemeinen noch weniger zu spüren als bei Plug Power selbst. Das Interesse an der einst gehypten Wasserstoffbranche ist heute gering, so scheint es.

Was hoch steigt, kann tief fallen. Mit dem fallenden Aktienkurs ist auch das Interesse an Wasserstoff-Aktien heute deutlich geringer als noch am Jahresanfang.

368.000 Suchanfragen wurden im Januar von Google in der DACH-Region zu Plug Power registriert. Im September waren es nur 33.100 – nicht einmal ein Zehntel davon. Rückläufige Suchanfragen soweit das Auge reicht, einzig Linde kann sich dem Trend widersetzen und das Suchvolumen sogar leicht ausbauen. Der Industriegasekonzern wurde zuletzt sogar öfter gegoogelt als Plug Power. Linde hat sich in dem aktuell schwierigen Umfeld bewährt. Breite Aufstellung, Größe und der Ausbau des Wasserstoff-Geschäfts verhelfen der Aktie seit Jahresanfang zweistellig ins Plus.

