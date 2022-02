Erfolgreich investieren mit Global Playern

Christian Thiel ( sparstrumpf) zog aus, um nur die besten Aktien zu kaufen. Das hat er schon 2015 getan und im Rahmen seines Spiegel-Bestsellers „Schatz, ich habe den Index geschlagen” auch zu Buche gebracht. Heute beweist er dies auch eindrucksvoll in seinem wikifolio Global Champions . Verpassen Sie also nicht die Chance, wenn Christian Thiel, am 24.2.2022 um 18:15 Uhr, exklusive Einblicke in den Handel seines wikifolios gibt und mit Ihnen seine jahrelange Expertise teilt.