Mit strukturierten Produkten zu geringer Volatilität

Bei unserem kommenden Webinar mit dem Partner Société Générale dürfen wir Orkan Kuyas ( Facebooktrader ) willkommen heißen. Vielen ist sein wikifolio Anlegerliebling mit über sechs Millionen Assets ein Begriff. Der seit 1999 an der Börse erfahrene Trader ist sowohl bei wikifolio als auch in den Sozialen Medien ein echtes Schwergewicht. Sein wikifolio hat bisher ein Kursplus von über 40 Prozent erzielen können und das lediglich bei einem Drawdown von gut 14 Prozent. Strukturierte Produkte nehmen in seinen Handelssystemen dabei eine zentrale Rolle ein, um eine überdurchschnittliche Marktrendite erreichen zu können.

Du möchtest wissen, wie Orkan Kuyas die Volatilität gering hält? Dann sei am 26. Oktober um 19:00 Uhr beim Webinar mit unserem Partner Société Générale dabei und melde dich jetzt kostenlos unter dem unten stehenden Link an.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.