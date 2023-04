Nach China nun Europa?

Insbesondere die EU ging er im Folgenden scharf an und drohte mit deutlichen und hohen Strafzöllen, sollten Brüssel und die neue Kommission sich seinem Ansinnen eines „Trade-Deals“ verweigern. Ganz unberechtigt ist die Kritik aus den USA an der EU (und ihrem Agrarregime, sowie den Schutzzöllen für die Autoindustrie) freilich nicht, aber auch hier macht der Ton die Musik und die kommt eher harsch und rau daher. Nun eventuell erst recht, nachdem Trump dank der Phase1-Einigung mit den Chinesen den Rücken frei hat.

Wir dürfen uns eventuell auf harte Auseinandersetzungen zwischen den USA und der EU einstellen, die bis zu einem waschechten Handelskrieg eskalieren könnten. Denn Trumps mit China gemachte Erfahrungen, dürften ihn in seiner harten Haltung bestätigen. Und die EU wird ihre Ansprüche als zweitgrößtem Wirtschaftsraum der Welt (den 1. Platz verliert man mit dem Brexit) verteidigen wollen. Allerdings ist es eine ökonomische Binsenweisheit, dass in einem Handelskrieg, immer derjenige der beiden Kontrahenten, die besseren Karten hat, dessen Handelsbilanz gegenüber dem Gegner defizitär ausfällt. Gerade der Exportweltmeister Deutschland, an der Spitze der europäischen Volkswirtschaften, dürfte von einem Wirtschaftskrieg mit den USA hart getroffen werden. Insofern müssen sich gerade die deutschen Börsianer Gedanken machen, wie sie sich positionieren, um eventuellen Verwerfungen bestmöglich zu begegnen.

Das sollten Anleger in der nächsten Woche im Auge behalten

Der Börsenkalender ist in der kommenden Woche prall gefüllt. Die Berichtssaison in den USA läuft auf Hochtouren und auch in Europa werden die Konzerne ihre Zahlen vermelden: Mit Apple meldet sich am Dienstag einer der wichtigsten Tech-Konzerne der USA zu Wort und an den Zahlen von LVMH wird sich erkennen lassen, wie es um die Konsumfreude der Europäer bestellt ist. Der Mittwoch wird dann zeigen, ob Teslas jüngster Höhenflug auch fundamental begründet ist. Mit Amazon verkündet am Donnerstag ein weiteres Tech-Schwergewicht die Entwicklung im vergangenen Quartal. Überhaupt haben es Donnerstag (30.01) und Freitag (31.01) in sich:

Zunächst entscheidet die Bank of England über den Zinssatz und die Fortführung oder Einstellung des Anleiheankaufprogramms. Damit gibt es dann eventuell bereits einen Fingerzeig, wie sich die Notenbanker auf den unmittelbar bevorstehenden Brexit einzustellen gedenken. Ebenfalls am Donnerstag veröffentlicht das Statistische Bundesamt die Verbraucherpreisentwicklung und auf der anderen Seite des großen Teiches werden die jüngsten Daten zur Wirtschaftsentwicklung in den USA bekannt gegeben. Die tags darauf zu verkündenden Brüsseler Zahlen dürften allerdings im Schatten eines ungleich wichtigeren Ereignisses stehen: Am 31. Januar wird das unwürdige Brexit-Schauspiel nach über dreijähriger Spielzeit mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU seinen endgültigen(?) Abschluss finden.