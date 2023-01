Ja, ist denn schon wieder Weihnachten?

Die Performance beim DAX beträgt Stand heute knapp +7 %. Eine mehr als beachtliche Quote, wenn man dies mit dem historischen Durchschnitt der Januar-Zuwächse von gerade einmal +0,8 % vergleicht.

Wieso, weshalb, warum?

Ein besonderer Umstand ist, dass diese Jahresanfangsrally mehr als unerwartet kam. Was sind also die Gründe für dieses Phänomen? Für sämtliche Stimmungskiller (Krieg in Europa, Inflation, hohe Energiekosten etc.) ist jedenfalls noch kein Ende abzusehen. Eine mögliche Erklärung könnte damit zusammenhängen, dass die Prognosen für 2023 vermutlich zu düster waren. In Zeiten von hoher Inflation suchen viele Anleger zudem Schutz in Sachwerten. Auch der Preis für Gold war zuletzt merklich gestiegen. Dennoch sollte man weiter gut und aktuell informiert bleiben, denn leider ist der Januar eher nicht als Indikator für den Rest des Börsenjahres zu gebrauchen.

Langweilig kann auch sexy sein

Dividendenstrategien scheinen auf den ersten Blick eher langweilig zu sein. Doch Dieter Jaworski ( Javo) belehrt uns mit seinem wikifolio Die Dividendenstrategie eines Besseren. So kann er sich neben den kontinuierlichen Dividendeneinnahmen auch über eine ordentliche Wertentwicklung freuen. Sein persönliches Hauptauswahlkriterium ist eine hohe Dividendenrendite als Indikator für die fundamentale Stärke eines Unternehmens. Jaworski vertritt auch die Meinung, dass dividendenstarke Aktien sich langfristig im Kurs oft besser als der Gesamtmarkt entwickeln. Sein Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig, wobei er auch mit Stop-Loss-Orders arbeitet. Das Portfolio ist bzgl. Ländern und Branchen bestmöglich diversifiziert. So gibt es auch unter den 30 Werten keine auffallende Übergewichtung. Zurzeit hält Jaworski allerdings einen hohen Cash-Anteil von 34,7 %, was sicherlich auch der negativen Grundstimmung an den Börsen geschuldet ist. An der laufenden Rally konnte er deshalb kaum partizipieren. Dem steht aber ein respektabler Zuwachs von +169 % seit Auflegung im Dezember 2012 gegenüber, was einer durchschnittlichen Performance von +10,2 % entspricht.

Die Dividendenstrategie Javo DE000LS9APT3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +170,2 % seit 06.12.2012

-14,5 % 1 Jahr 0,48 × Risiko-Faktor

EUR 285.818,49 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +10,3 Prozent

Is the Trend your friend?

Einen weiteren populären Ansatz verfolgt Markus Raible ( Perlensucher). Allerdings interpretiert er in seinem wikifolio Trends and more die Trendfolgestrategie etwas risikofreudiger als die Norm. So mischt er ab und an auch etwas spekulativere Titel bei, die er für unterbewertet hält. Grundsätzlich setzt er aber auf Unternehmen, deren Fundamentaldaten für die nächsten Jahren ein deutliches Aufwärtspotential erwarten lassen. Dabei favorisiert er vor allem deutsche Werte aus der zweiten Reihe. Bei den rund 25 Werten seines Portfolios bevorzugt auch er eine gewisse Gleichgewichtung der Einzelwerte. Seit dem Kauf verzeichneten IVU Traffic Technologies, Blue Cap und die Tradegate Wertpapierhandelsbank die größten Kursgewinne. Trotz eines Cash-Anteils von 13,7 % ist das wikifolio nur um Haaresbreite hinter dem DAX durch die Januar-Ziellinie gegangen. Ziel von Raibles Strategie ist es, die Rendite des Gesamtmarktes zu schlagen, was ihm bisher eindrucksvoll gelungen ist. Seit dem Start im März 2015 legte das wikifolio um satte +271 % zu, was eine durchschnittliche Jahresperformance von +18,2 % bedeutet.

Trends and more Perlensucher DE000LS9FYK3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +273,1 % seit 22.03.2015

-15,5 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 709.803,89 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +18,3 Prozent

Innovation gleich Wachstum!?

Sebastian Götz ( GoetzPortfolios) setzt mit seinem wikifolio Technology Outperformance ausschließlich auf Technologiewerte. Im Idealfall besteht das Portfolio damit aus Werten, die den Gesamtmarkt mit überdurchschnittlichem Wachstum übertreffen. Er möchte in jeder Marktlage investiert sein und strebt einen langfristigen Anlagehorizont an. Zur Entscheidungsfindung verwendet er meist die Technische Analyse, bewertet aber auch Fundamentaldaten sowie das Sentiment. Götz pflegt einen aktiven Handelsstil. Aktuell ist er vollinvestiert und hat sein Anlagekapital auf 24 Werte verteilt. Darunter sind sämtliche Tech-Schwergewichte aus den USA zu finden, wie z.B. Apple, Alphabet, Amazon und Nvidia. Seit Jahresbeginn erwirtschaftete er so eine Performance von +11,5 % und konnte damit sogar den DAX deutlich outperformen. Die Performance seit Auflegung im August 2013 liegt bei beeindruckenden +405 % bzw. bei einer durchschnittlichen Jahresperformance von +18,6 %.

Technology Outperformance GoetzPortfolios DE000LS9FQP8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +416,4 % seit 06.08.2013

-11,0 % 1 Jahr 0,92 × Risiko-Faktor

EUR 190.557,39 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +18,6 Prozent

Was kommt?

Den Auftakt der kommenden Berichtswoche macht die Bekanntgabe des deutschen Bruttoinlandsprodukts für das IV. Quartal 2022 am Montag. Am Dienstag bleiben wir im Lande mit der Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze und dem harmonisierten Verbraucherpreisindex. An den beiden Folgetagen werden die US-Fed (Mittwoch) sowie die EZB und die Bank of England (Donnerstag) ihre Zinssatzentscheidungen bekanntgeben. Am Mittwoch werden zudem in den USA die Daten des ISM Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, und am Freitag die Arbeitsmarktdaten (ohne Landwirtschaft) veröffentlicht.

