wikifolio ETF Cup – Monatssieger März

Hier ist der März-Monatssieger und Gewinner eines von wikifolio.com ausgesuchten Tech-Gadgets unseres wikifolio ETF-Cups – powered by iShares und OnVista.de.

Monatssieger wird jener Trader, dessen ETF-Cup-wikifolio von Monatsanfang bis zum Ende des jeweiligen Monats die größte Performance erwirtschaftet hat.

Wer ist Monatssieger März?

Der strahlende Gesamtsieger des wikifolio ETF Cup, Amin S., konnte auch die höchste Wertentwicklung im Zeitraum vom 1. bis zum 21. März für sich verbuchen.

Konsequent hielt sich Amin S., der auf wikifolio.com unter dem Namen MrCash zu finden ist, in seinem ETF-Cup-wikifolio ["Premium Risk Return Strategy"][3] an DAX ETFs und erwirtschaftete so eine Performance von 2 Prozent in den drei ersten Märzwochen. Ausgewählt wurden die iShares ETFs nach eigenen Angaben des wikifolio-Traders auf Basis einer professionellen Chart Analyzing Software. Die Trades in dieser Strategie sollen hauptsächlich auf technischer Analyse basieren, dabei sollen jedoch auch Fundamentaldaten wie z.B. Konjunkturzyklen Analyse, Zentralbankenpolitik und Regierungspolitik berücksichtigt werden.

Zweitplatziertes ETF-Cup-wikifolio im März war ["Top Of The Stocks"][4] mit 1,81 Prozent, am dritten Platz folgte ["WikifolioETFCup"][5] mit 1,59 Prozent.

Was gibt es zu gewinnen?

Das wikifolio.com Team wählt die Monatspreise aus. Das aktuelle Lieblings-Technik-Gadget eines Team-Mitglieds wird an den jeweiligen ETF-Cup-Monatssieger übersendet. Nach Stefan mit seinem iPad Air für den November, versendete Christina an den Dezember-Sieger eine Go-Pro HERO3+ Silver Edition. Im Januar war Marco an der Reihe und hat sich für ein Asus Nexus 7 entschieden. Für den Februar-Sieger gab es einen Philips Avance Entsafter. Den letzten ETF-Cup Monatssieger beschenkt Thomas Hapala mit einem brandneuen Nexus 5.

„Gemacht für das was wirklich zählt“, so lautet der Werbeslogan von Google für das Nexus 5. Und genau deshalb hat sich Thomas Hapala, verantwortlich für Market Operations bei wikifolio.com für dieses Smartphone entschieden. „Abgesehen davon, dass ich unterwegs auf meine eigenen wikifolios zugreifen kann, kann ich mir auch die neue Finanzen100 App installieren, in der ich alle wikifolios mit ihren Eckdaten ansehen kann. Das soll auch unseren Tradern nicht vorenthalten werden.“

Wir gratulieren herzlich und wünschen viel Spaß mit dem Preis!

