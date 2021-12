Jahresrückblick: Die Community-Favoriten 2021

Auf Platz zwei der populärsten wikifolios landete Top 50 Community Aktien M . In das zugehörige Zertifikat zum wikifolio mit den beliebtesten Aktien aus der Community flossen Netto rund 8,88 Millionen Euro – ein Vertrauensbeweis an die Schwarmintelligenz unserer wikifolio-Trader. Top 50 Community Aktien M. investiert quartalsweise gleichgewichtet in die 50 beliebtesten Aktien der Top-Trader. Bisher hat sich das gelohnt. 74,4 Prozent Gesamt-Performance erzielte das wikifolio seit Beginn im Februar 2020.

Das gemessen am ins zugehörige Zertifikat investierten Kapital erfolgreichste wikifolio, Intelligent Matrix Trend von Christian Jagd ( Portfoliomatrix ), findet sich ebenfalls in den Top 10. Jagd gelang es, das investierte Kapital seines wikifolio-Zertifikats um über 11 Millionen Euro zu steigern.

Den größten Zuwachs an Reichweite hatte 2021 Philipp Haas ( investresearch ). 14.168-mal wurden seine wikifolios zu Watchlists hinzugefügt. Auf insgesamt 23.910 Watchlist-Follows bringen es die Musterdepots des Top-Traders und Buchautors. Kein Wundern, von Haas gibt es schließlich viel zu lernen. So wartet er nicht nur mit einem hervorragenden Track-Rekord auf, sondern hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, sein Finanz-Wissen weiterzugeben. Ein Blick auf den Youtube-Channel des Investment-Profis lohnt sich!

Die beiden von den wikifolio-Tradern meistgehandelten ETFs waren ein 2-Fach gehebelter DAX- und ein 2-Fach gehebelter DAX-Short-ETF. Sie bildeten also jeweils die tägliche bzw. die umgekehrte tägliche Kursveränderung des deutschen Leitindex DAX mit einem Hebelfaktor von zwei ab. Ebenfalls sehr beliebt waren Krypto-ETPs bzw. ETNs. 7 der 10 meistgehandelten ETFs bildeten den Kurs bzw. Wechselkurs einer Kryptowährung ab. Am beliebtesten unter ihnen war der XBT PROVIDER AB O.E. . Insgesamt 9700-mal wurde dieser, das Währungspaar Ethereum/Euro abbildenden, ETN getradet.

