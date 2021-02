30 Pioniere beim ersten wikifolio-Trader Stammtisch

Am vergangenen Donnerstag, den 14. April, war es auch soweit - über 30 Gäste sind unserer Einladung zum wikifolio-Trader Stammtisch, den wir im Rahmen der Invest-Messe in Stuttgart ins Leben gerufen haben, gefolgt. Ab 20 Uhr haben sich die ersten Trader im Gasthaus Schönbuch eingefunden und wurden dort von Stefan Kainz und Christoph Hahn aus dem wikifolio.com Team in Empfang genommen. Ebenfalls mit von der Partie waren Leif Österwind und Frederick Heckmann von unserer Emittentin Lang & Schwarz!

Wertvolles Feedback in guter Gesellschaft

Wie es sich für einen guten Stammtisch gehört, war für das leibliche Wohl unserer Trader gesorgt, besonders Bier und Wein fanden guten Anklang. Einen unterhaltsamen Abend lang haben unsere Gäste die gesellige Atmosphäre genutzt, um sich über das aktuelle Marktgeschehen, die Invest oder wikifolio.com auszutauschen und dabei erste persönliche Bande zu knüpfen. Wie wir es uns erhofft haben, wurde der Rahmen auch rege für konstruktive Kritik, Anregungen und die Äußerung von Wünschen genutzt. Dieses wertvolle Feedback haben wir natürlich sehr gerne angenommen und möchten hiermit auch „Danke“ dafür sagen!

Nach dem Stammtisch ist vor dem Stammtisch

Wir finden das große Interesse an diesem Event großartig – mit so vielen Teilnehmern haben wir vorab nicht zu rechnen gewagt. Umso erfreulicher waren die vielen positiven Rückmeldungen im Anschluss an die Veranstaltung. Diese sehen wir als Auftrag, in Zukunft regelmäßig Stammtische zu veranstalten – umso mehr, da auch schon die eine oder andere unserer Partnerbanken Interesse daran geäußert hat.

Wir danken allen Tradern fürs dabei sein und besonders für ihre gute Laune, die den Abend erst zu einem Erfolg gemacht hat. Ganz offensichtlich liegt uns die Stammtischkultur, deshalb ist eine Fortsetzung schon heute fest geplant. Sobald unser Eventkalender einen passenden Anlass bietet, starten wir mit der Planung und wir hoffen in einer neuen Stadt viele neue und bekannte Gesichter zu sehen! ;)

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.