Starke Performance trotz Krise: 2 wikifolio Überflieger des Jahres

14 Prozent liegt der deutsche Leitindex seit Jahresbeginn im Minus und hat sich damit sogar noch relativ gut gehalten. Die Nebenwerte aus dem SDAX liegen 22 Prozent unter Wasser, der Euro Stoxx 50 verlor 17 Prozent und bei den großen Indizes in den USA summieren sich die Verluste mittlerweile auf 16 Prozent beim S&P 500 bzw. 26 Prozent beim Nasdaq Composite. Noch viel schlimmer sieht es bei einzelnen Tech-Werten aus, wo Kurshalbierungen seit den Hochs an der Tagesordnung sind und sich die Notierungen teilweise sogar gedrittelt haben.

Die Gründe sind bekannt. Der harte Lockdown in Teilen Chinas verstärkt in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine die Sorgen vor einer Rezession. In den Unternehmensberichten zeigten sich vor allem beim Ausblick zum Teil schon erste deutliche Bremsspuren. Hinzu kommt, dass durch die radikale Umkehr bei der Zinspolitik in den USA die monetäre Unterstützung fehlt und viele Anleger aus Angst vor weiteren Kursrückgängen ihre Exchange Traded Funds (ETF) auf den Markt werfen. Gerade die Big Techs sind hier in der Regel dank ihrer hohen Marktkapitalisierung stark vertreten. Wir haben vor dem Hintergrund dieses schwierigen Markumfelds Ausschau nach Tradern gehalten, die in diesem Jahr eine positive Performance erzielen konnten – und auch bei der Gesamtperformance und dem maximalen Verlust punkten. Die folgenden beiden wikifolios beweisen beispielhaft, dass sich aktives Handeln auszahlt.

Starker Mix aus verschiedenen Assetklassen

Fündig geworden sind wir zum Beispiel bei dem wikifolio Assetklassen_langfristig von Eugen Letkemann ( LeEu). Es verzeichnet seit dem Start im Juni 2018 eine Performance von 53 Prozent oder 11,6 Prozent pro Jahr. Der maximale Verlust fiel bis jetzt mit unter 20 Prozent sehr überschaubar aus. Seit Jahresbeginn konnte der Trader den Wert seines Musterdepots um 10,7 Prozent steigern. Seinem Ziel („möglichst konstante Rendite bei geringer Schwankung“) kommt er damit bislang sehr nahe.

Im Fokus seiner Handelsidee stehen hauptsächlich globale ETF-Werte mit einem langfristigen Anlagehorizont. Dabei sollen verschiedene Assetklassen (Aktien, Anleihen und Rohstoffe) gehandelt werden. Zur Absicherung setzt er zudem Hebelprodukte ein. Aktuell befindet sich in dem nur zu einem Drittel investierten Portfolio zum Beispiel ein zweifach gehebelter ETF auf den Short DAX, mit dem der Trader von fallenden Kursen des deutsche Leitindex profitieren kann. Ein Viertel des Gesamtkapitals ist in diesem Papier angelegt. Gut im Rennen liegt er zudem mit den beiden anderen Positionen. Bei der BHP Group als einziger Aktie beträgt der Buchgewinn 81 Prozent, bei Euwax Gold 45 Prozent.

Assetklassen_langfristig LeEu DE000LS9PCR3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +53,1 % seit 20.06.2018

+8,6 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 53.296,38 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +11,6 %

Erfolgreich mit Rohstoff-Investments

Ebenfalls sehr konstant unterwegs ist nach einer längeren Seitwärtsbewegung mittlerweile das vor vier Jahren von Philipp Weller ( Phillippoooo) eröffnete wikifolio Multi-Asset Allokation. Auch hier befindet sich im Depot eine Short-Position, die aber vergleichsweise klein ausfällt und auf den S&P 500 abzielt. Der Großteil des Portfolios wird schon etwas länger von Rohstoff-Aktien dominiert, was sich in den vergangenen 1,5 Jahren voll ausgezahlt hat. Bei einem Maximalverlust von 22 Prozent konnte eine Gesamtperformance von 231 Prozent generiert werden. Im Durchschnitt gelang damit eine jährliche Wertsteigerung von 35 Prozent. Seit dem Jahreswechsel liegt der Trader hier mit 25 Prozent im Plus. Festgelegt ist er auf den Rohstoff-Sektor aber nicht. Stattdessen will er je nach Marktlage und Chance/Risiko-Verhältnis mit unterschiedlicher Allokation und Diversifizierung auf verschiedene Asset-Klassen setzen und dadurch möglichst hohe langfristige Renditen erzielen.

Multi-Asset Allokation Phillippoooo DE000LS9NF29 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +228,9 % seit 16.05.2018

+65,3 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 2.266.497,68 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 35,2 Prozent